Che fine ha fatto oggi Federico Penzo dopo l’esperienza a Masterchef Italia 8? Ha realizzato il suo sogno e ha aperto un ristorante.

Federico Penzo di Masterchef 8 è arrivato nel talent show culinario da giovanissimo. Aveva solo 22 anni, ma una grande voglia di fare e soprattutto di cambiare lavoro. Federico di Masterchef faceva il pescatore e più volte nel corso del programma ha raccontato di quanto fosse dura la sua vita. Sempre in mare aperto, ogni giorno sveglia prima dell’alba e tanta fatica. Eppure il pesce e il mare erano e sono le passioni di Federico Penzo che, dopo Masterchef ha aperto un ristorante proprio di pesce!

Dov’è il ristorante di Federico di Masterchef

Federico di Masterchef 8 ha aperto nella sua città, Chioggia, un ristorante che si chiama Ghebo. Un sogno diventato realtà subito dopo la fine del programma. Classificatosi ottavo, Federico ha visto il talent come un trampolino di lancio e ha giustamente cavalcato l’onda investendo nell’apertura di un locale tutto suo. Le recensioni del Ghebo di Federico su Tripadvisor sono tutte super positive e il punto di forza è proprio lui. Non solo per la sua dolcezza e la sua cordialità, ma proprio perché essendo un ex pescatore si intende molto di pesce. Per questo spiega e cucina questo alimento con una cura rara e apprezzatissima dai visitatori.



Il menù del ristorante di Federico di Masterchef

Per quanto riguarda il menù del ristorante di Federico Penzo di Masterchef, da quello che possiamo vedere sul suo profilo Instagram i piatti sono quasi tutti di pesce e presentati talmente bene da far venire l’acquolina in bocca. Tra i vari piatti troviamo, ad esempio, rigatoni con astice nostrano pomodoro e basilico, spaghetto aglio olio e vongole, tataki di tonno e peperone in agrodolce, crostacei al vapore, asparagi scottati e salsa citronette, mazzancolle nostrane alla piastra con salsa di limone e curry, tagliatelle con calamaretti spillo, gambero viola di Gallipoli e piselli freschi… Prelibatezze con pesce nostrano servito rigorosamente fresco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghebo Ristorante (@ghebo.ristorante)

Da quello che possiamo vedere quindi il ristorante Ghebo – il cui nome lo ricordiamo significa piccolo canaletto in veneziano – di Federico di Masterchef sta avendo un incredibile successo!