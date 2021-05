Come organizzare un viaggio perfetto in Amazzonia, i trucchi e i segreti per un esperienza unica ed inimitabile.

Molti sognano di fare un viaggio in Amazzonia, ma come organizzare un’esperienza con i fiocchi in una delle foreste più belle del mondo? Non è facile, ma nemmeno impossibile. In questo articolo analizzeremo tutti i punti cruciali ed i segreti per organizzare un viaggio nella foresta tropicale più famosa del mondo.

La foresta amazzonica si estende per 7 milioni di km² e non fa solo parte del Brasile, ma comprende molti Paesi dell’America Latina: Bolivia, Colombia, Perù, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana francese e Suriname. Un viaggio in Amazzonia non è fra gli itinerari turistici più comuni, ma sicuramente molti turisti sognano di visitare ed esplorare la foresta amazzonica almeno una volta nella vita.

Forse vi potrebbe interessare>> Cose da non fare in Brasile

Viaggio in Amazzonia: come fare

Il viaggio in Amazzonia non è semplice da organizzare, per questo vi proponiamo come organizzarlo con alcuni consigli fondamentali. Molto dipenderà dalle vostre possibilità economiche, dai giorni liberi che avrete a disposizione e dalla vostra audacia e voglia di mettervi in gioco. Bussola in tasca e scarpe comodissime, si parte!

Documenti e vaccini

Il periodo migliore

La valigia: oggetti indispensabili

Dove atterrare e come iniziare

Su chi fare affidamento

Esperienze uniche

Forse vi potrebbe interessare>> Viaggiare da soli: i segreti, i trucchi ed i consigli

Documenti e vaccini utili

Come accennato nella presentazione, l’Amazzonia è sostanzialmente situata in America Latina, ciò significa che ovviamente dovrete attrezzarvi di un passaporto personale, aggiornato e valido. Il visto turistico è molto semplice da ottenere. La cittadinanza italiana vi dà accesso al visto una volta atterrati all’Aeroporto in Brasile, è gratis e dura 90 giorni.

Prima di partire per il polmone verde della terra è altamente raccomandato sottoporsi ad alcuni vaccini come quello per la profilassi antimalarica e quello per la febbre gialla. Se partite durante il periodo delle piogge incessanti è altamente consigliato il vaccino per evitare la malaria. Il vaccino per la febbre gialla, invece, è richiesto in molte parti del mondo, quindi, sarebbe consigliabile farlo una volta per tutta la vita.

Ultima accortezza, ma non meno importante, ricordate di sottoscrivere un’assicurazione sanitaria di viaggio, il Brasile è un Paese con un sistema sanitario privato e le cure gratuite coprono solo il primo soccorso.

Quando visitare l’Amazzonia: il periodo migliore

Quando andare è una delle domande più frequenti. Molto dipende dalle vostre preferenze, si consiglia di evitare di andare da dicembre a maggio, semplicemente perché sono mesi molti piovosi e non è bello visitare un posto con la pioggia incessante, vale anche per la Foresta Amazzonica che presenta sempre temperature molto alte.

Si consiglia invece di visitare l’Amazzonia nei mesi di luglio, agosto e settembre perché oltre a presentare meno giorni di pioggia, sono mesi in cui potrete incontrare molti animaletti e specie rare presenti in questo meraviglioso angolo del pianeta. Indipendentemente dal periodo che sceglierete farà caldo e la percentuale minima di umidità si aggirerà intorno all’80%.

Quanto restare? Questo dipende da voi, in realtà anche un solo giorno in questa foresta vi cambierà la vita per l’intensità delle esperienze che vivrete. Si consiglia almeno una settimana.

La valigia: cosa portare con sé

Prendete nota perché gli oggetti da portare in Amazzonia sono molti ed alcuni faranno veramente la differenza. Ovviamente non dimenticate un piccolo kit di primo soccorso, ma soprattutto attrezzatevi di un ottimo spray antizanzare, sarà un grande amico su cui fare affidamento per tutta la durata della permanenza. Vestitevi e copritevi bene per ripararvi dalle punture di eventuali insetti ed abbiate sempre la crema solare con repellente anti zanzare. In poche parole, cercate di ridurre al minimo la possibilità di essere punti, soprattutto se avete deciso di non fare il vaccino per la profilassi antimalarica. Potrebbe sembrare esagerato, ma fra le cose utili che potrebbe servirvi, vi è anche la zanzariera portatile, considerate che nelle strutture in cui alloggerete le zanzariere potrebbero essere bucherellate e quindi meno sicure.

Sarà una vacanza molto intensa, non dimenticate di portare con voi solo scarpe comode, possibilmente da trekking, occhiali da sole e un grande cappello per ripararvi dal sole. Inoltre, attrezzatevi di binocolo per ammirare e scorgere animali bellissimi in lontananza ed infine una macchina fotografica.

Dove atterrare e come iniziare l’escursione

Come precedentemente accennato, la Foresta Amazzonica copre la superfice di molti Paesi. Risulta fondamentale, quindi, avere un’idea di una base, una città di partenza, da cui partire ed iniziare il proprio tour nella foresta.

La città più gettonata è Manaus, la città principale della Amazonas, la regione situata a nord del Brasile. Manaus è facilmente raggiungibile da tutto il Brasile tramite aereo, bus, traghetto o autovettura. Sicuramente il mezzo più veloce, economico e sicuro è l’aereo. Manaus si affaccia sul Rio delle Amazzoni e sul Rio Negro, ciò rende questa città un punto capillare per l’accesso diretto alla foresta.

Tour operator: scegliere sempre i migliori

Un viaggio in Amazzonia non è un’esperienza che si fa tutti i giorni, come organizzarlo è molto importante. Escludete di fare gli eroi, soprattutto se è la prima volta che visitate il Brasile e la Foresta Amazzonica. E’ fondamentale affidarsi a degli esperti che possano guidarvi, mostrarvi e raccontarvi l’Amazzonia.

Fra le migliori agenzie, c’è Evaneos, qui potrete scegliere la durata del vostro viaggio e il vostro tour operator che vi accompagnerà in questo magnifico viaggio nel polmone verde.

Esperienze da non perdere

Il Tour Operator vi mostrerà numerosissimi percorsi che potrete seguire. Vi segnaliamo le attività turistiche più interessanti e particolari che potreste vivere e quindi segnalare al vostro tour operator per avere sin da subito le idee chiare su cosa fare e come trascorrere al meglio il tempo che spenderete in Amazzonia.

Il polmone verde vi farà vivere una delle esperienze più belle della vostra vita, di seguito le attività turistiche che potrete vivere solo nella Foresta