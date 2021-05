In Italia arrivano le montagne Covid-free per le vacanze: quali sono?

Dopo le isole, arrivano in Italia anche le montagne Covid-free da raggiungere per le vacanze. Ma quali sono le fortunate? Scopriamolo insieme.

Molti italiani amano la vacanza in montagna e, dopo questo anno e mezzo di pandemia, prendere un po’ d’aria pura è proprio quello che ci vuole. Belle notizie, quindi, per tutti i fan delle alture, arrivano le montagne Covid-free.

Dopo le isole italiani, come Ischia, Capri e Ponza, dove sono state effettuate vaccinazioni di massa, anche in alcuni comuni di montagna si sta procedendo allo stesso modo, per far sì che la stagione estiva possa ripartire in tutta sicurezza. Quali sono queste montagne?

Il Piemonte renderà le montagne Covid-Free

Il Piemonte sarà la prima regione italiana a rendere le sue montagne Covid-free, vaccinando tutti i residenti e i lavoratori dei 500 comuni montani e di alta collina che presentano presidi sanitari minimi.

La campagna è iniziata venerdì 21 maggio, da Alagna Valsesia, comune in provincia di Vercelli, e continuerà a breve nei comuni che rientrano nella fascia di priorità alta, stabilita in base ad alcuni parametri, come l’altitudine, la lontananza dagli ospedali e l’omogeneità territoriale.

Nelle aree alpine, in tutti i Comuni sopra i 700 metri di altitudine e quelli tra i 600 e i 699 metri che distano più di 25 minuti da un ospedale, e nelle aree appenniniche e di alta collina, come la Langa cuneese o astigiana, in tutti i Comuni sopra i 500 metri di altitudine e quelli fra i 400 e i 499 metri che distano più di 25 minuti da un ospedale.

Le migliori mete in Piemonte per le vacanze in montagna

Una volta che le montagne piemontesi saranno Covid-free sarà molto più semplice e sicuro poter godere del relax e dell’aria buona di quei meravigliosi luoghi. Sono tanti i paesi caratteristici dove poter trascorrere le vacanze, ecco alcuni che vi consigliamo.

Tra alpi e appennini, il Piemonte è una delle regioni italiane famosa per le sue meravigliose montagne, dalla Val di Susa, a Sestriere, alla magnifica vallata di Alagna ai piedi del Monte Rosa e le vette a confine con la Liguria.

In estate, questi meravigliosi luoghi diventano perfetti per chi ama la natura e le escursioni, ma anche per chi ha la passione per la mountain bike, che si può utilizzare in appositi bike park che si trovano in numerose località.

Tra i luoghi spettacolari delle montagne del Piemonte c’è il Lago Verde, nei pressi di Bardonecchia. Qui in estate potrete godere di un piccolo angolo di paradiso, in totale relax, facendo stupende passeggiate intorno al lago.

Anche Macugnaga è una delle mete montanare da non perdere in Piemonte, un borgo storico, culla delle popolazioni walser. Oggi è una nota stazione sciistica ed escursionistica, ma è visitata da molti turisti anche per i suoi caratteristici chalet in legno.