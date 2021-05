Meteo settimana 24 maggio: tempo pazzo, con temporali e caldo africano. Le previsioni per l’Italia.

Dopo un weekend segnato dall’instabilità arriva un’altra settimana di tempo pazzo. Se il freddo anomalo se n’è andato, il maltempo è rimasto con piogge e temporali su buona parte d’Italia, in particolare al Centro-Nord. Più stabile il tempo al Sud.

Nel frattempo è arrivato il caldo estivo. Ecco le previsioni del tempo per la settimana da lunedì 24 maggio. Cosa bisogna sapere.

Meteo settimana 24 maggio: temporali e caldo africano

Un’altra settimana che inizia all’insegna del maltempo in Italia, anche se non ovunque. Il nostro Paese è diviso in due con spiccato maltempo al Centro-Nord, in particolare sul versante tirrenico, e tempo più stabile e soleggiato al Sud. Nel frattempo, è arrivato anche il caldo africano.

La nuova perturbazione che ha raggiunto l’Italia è sempre di provenienza atlantica, con la formazione di un vortice nel Mediterraneo occidentale che diretto verso il Nord Italia. Come riporta 3bmeteo. Le regioni settentrionali, l’alto Tirreno e la Sardegna sono interessate da piogge intense e temporali. Allo stesso tempo, venti caldi di Scirocco stanno portando un deciso aumento delle temperature sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche. Sono attesi picchi di caldo intenso.

Il maltempo

Le condizioni meteo instabili di inizio settimana dal 24 maggio sono concentrate tra Pianura Padana e Liguria, dove si sono intensificati i fenomeni, tra piogge e temporali. Piove comunque anche sulle Alpi di Piemonte e Lombardia. Anche la Sardegna è colpita dal maltempo, con piogge e temporali soprattutto sul versante orientale.

L’instabilità coinvolge anche le regioni centrali, con piogge sparse su Toscana, soprattutto al Nord, Umbria, Marche e Lazio.

Caldo africano al Sud

Sulle regioni meridionali il tempo è più stabile, con cieli soleggiati oppure velati o parzialmente nuvolosi. Più nuvoloso sulle regioni ioniche. Al Sud, intanto, è arrivato il caldo, con le temperature già elevate dal primo mattino in Sicilia. Le temperature aumenteranno ancora, con veri e propri picchi di caldo sopra i 30 gradi tra Puglia e Sardegna. Anche al Centro, in particolare sulle regioni adriatiche, comunque, le temperature sono risalite, dopo i valori anomali, bassi per la media stagionale dei giorni scorsi

Le previsioni

Nelle prossime ore, sono attese piogge diffuse al Nord e sulla Toscana settentrionale. Tra le zone settentrionali più colpite dal maltempo ci sono la Liguria di Levante, la Lombardia e il Triveneto. Sul Piemonte e sulla Liguria di Ponente, invece, i fenomeni si attenueranno e sono attese schiarite.

Pioverà ancora su Sardegna e sulle regioni centrali di Umbria, Marche settentrionali e Lazio. Tempo più stabile, invece, sulle altre regioni del Centro-Sud, con qualche nuvolosità irregolare su Abruzzo e regioni ioniche.

Riguardo alle temperature, sono previste diminuzioni al Nord e tra Sardegna e Toscana, mentre aumenteranno sulle altre regioni e soprattutto al Sud, dove si registreranno valori anche fino a 32-34° C nelle zone interne di Puglia e Sicilia. Soffieranno venti moderati o tesi di Scirocco.

Nei prossimi giorni il tempo sarà ancora instabile al Centro-Nord e più stabile con caldo africano al Centro-Sud.