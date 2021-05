A Polignano a Mare, all’interno di una grotta, c’è un ristorante unico al mondo: Grotta Palazzese. Atmosfera unica per una serata romantica. Cosa si mangia e quanto costa una cena

Una cena sul mare, con il rumore della risacca e la luna che brilla. Romantico vero? Ma niente a che vedere con il ristorante più romantico d’Europa che si trova non solo sul mare, ma all’interno di una grotta. E’ il famoso ristorante Grotta Palazzese a Polignano a Mare, in Puglia.

Ricavato da una grotta naturale il ristorante è estremamente suggestivo ed è stato votato da più parti come il più romantico d’Europa. Ma quanto costa cenare al ristorante Grotta Palazzese? Prima di conquistare l’amore e perdere il conto in banca ecco i prezzi, il menù e tutto quello che c’è da sapere.

Il ristorante Grotta Palazzese: dove si trova

Polignano a mare è un’incantevole destinazione sulla costa pugliese, non lontano da Bari. Un dedalo di vicoli che corrono verso il mare, case bianche costruite sulla roccia a picco, scenari spettacolari in questo borgo che ha dato i natali a Domenico Modugno.

Ma non è solo il mare meraviglioso e questo borgo incantato a rendere famoso Polignano a mare, ma anche il ristorante Grotta Palazzese. Già perché ristoranti così non ce ne sono molti in giro, anzi ristoranti in una grotta non ce n’è nessuno in Europa.

Grotta Palazzese prende il nome dall’omonima grotta in cui si trova e che il suo destino fosse nel cibo lo si capisce sin da subito. Nel ‘700 in questo luogo venivano organizzati infatti faraonici banchetti.

D’altronde la location è strepitosa: di giorno si può ammirare la bellezza del mare e della costa, di sera le luci delle stelle e della luna rendono magico questo luogo. E in tutto ciò non va dimenticata la cucina. Perché al Grotta Palazzese si mangia molto bene.

Leggi anche -> Quanto costa mangiare al ristorante di Chef Locatelli? <<

Cosa mangiare al ristorante Grotta Palazzese: il menù

Alla bellezza del luogo si abbina la bontà sul piatto. La cucina del Grotta Palazzese rivisita le ricetta della tradizione pugliese ed esalta le specialità del luogo, ma in chiave moderna. Il risultato sono piatti raffinati dal sapore eccezionale.

Il ristorante propone alcuni menù degustazione dove il pesce è il protagonista:

Istinto , 4 portate, dove poter assaggiare tra le altre portate il Pacchero di Gragnano al Cacio e Pepe con battuto di gambero rosso, con un percorso vini di 4 calici.

, 4 portate, dove poter assaggiare tra le altre portate il Pacchero di Gragnano al Cacio e Pepe con battuto di gambero rosso, con un percorso vini di 4 calici. Essenza, 6 portate, con un antipasto di pesce crudo, poi tra le altre portate le celebri tagliatelle al limone ‘La pasta di Aldo’ con caviale. Un percorso vini con 6 calici.

Il ristorante prevede anche un menù “à la carte” dove poter scegliere il proprio percorso degustazione di 1,2,3 o 4 portate. Fra i primi piatti consigliati oltre al Pacchero di Gragnano e alla Pasta di Aldo, i balanzoni al parmigiano e lo spaghetto all’astice. Fra i secondi l’Astice al Burro Salato cucinato con le carote di Polignano, la spigola con purea di fava.

Quanto costa una cena a Grotta Palazzese

Luogo bellissimo, cucina raffinata, vi state domandando non senza timore ‘quanto costa mangiare al ristornante Grotta Palazzese?’ La risposta è non poco. E d’altronde con un menù di questo livello e un posto unico al mondo, la risposta non poteva che essere questa.

Ma vediamo i prezzi dei menù.

Il menù Istinto costa 190 euro più 80 euro di vini.

Il menù Essenza costa 230 euro, più 120 euro di vini.

Se invece volete scegliere voi il vostro menù fino a 3 portate il costo è di 190 euro, 4 portate 230 euro.

Se il ristorante vi ha conquistato potete anche scegliere di soggiornare nell’Hotel Grotta Palazzese che si trova proprio al di sopra della grotta ed è un lussuoso 5 stelle con camere vista mare. D’altronde una cena che inizia nel ristorante più romantico d’Europa non può finire in un campeggio qualsiasi!