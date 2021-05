State cercando il video tutorial per fare la valigia perfetta? Sul web ce ne sono tantissimi, ma questo – nonostante sia parecchio datato – vi lascerà senza parole!

Meraviglioso partire, soprattutto ora che possiamo ricominciare a viaggiare dopo tanto tempo, ma non è altrettanto piacevole fare la valigia. Le restrizioni delle compagnie aeree , (alcune hanno introdotto delle novità sul secondo bagaglio a mano) e il non voler pagare di più per l’imbarco del bagaglio ci obbligano a dover fare i conti con una tonnellata di vestiti e uno spazio ridottissimo dove farli entrare. Come fare allora per far stare tutto quello che vogliamo in valigia?

Come far stare tutto in valigia?

Difficile riuscire a rinunciare a qualcosa, soprattutto se si parte per una vacanza con gli amici o le amiche e non basta certo una lista intelligente su cosa portare e cosa no per aiutarci. Spesso il problema non è cosa portare, ma come fare! E allora tra i tanti video per far stare tutto in valigia e dar vita al bagaglio perfetto, quello più sorprendente resta un contenuto del 2010.

Il video tutorial per la valigia perfetta

Nel video vediamo un ingegnoso ragazzo che insegna, anche alle nonne e alle mamme più esperte nella tecnica di “piegare” i vestiti, come fare entrare tanti vestiti in un piccolo trolley, ossia come fare una valigia perfetta facendoci stare tutto. Una maniera semplice, ma ingegnosa per avere spazio senza essere costretti a fare dolorose rinunce! Dal non piegare le magliette, all’infilare l’intimo nelle scarpe, passando per una arguta tecnica per piegare i pantaloni e

Vi state chiedendo quindi come fare la valigia perfetta? Guardate voi stessi quanta roba riesce a far stare in questo mini-zaino!



Lo sappiamo, il video è vecchio, e anche un po’ datato rispetto ai tanti altri tutorial che possiamo trovare nel web, ma nasconde tantissimi consigli e trucchi che possiamo mettere in atto prima di partire per viaggiare solo con il bagaglio a mano e non spendere di più per imbarcare una valigia colma di vestiti!