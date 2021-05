Aldo Farella, Uomini e Donne: dove vive, che lavoro fa e da dove viene.

By

C’è un simpatico personaggio al Trono Over di Uomini e Donne: è Aldo Farella, che ha frequentato per un po’ la star del programma Gemma Galgani. Scopriamo di più sulla sua vita privata.

Poco tempo fa ha fatto la sua comparsa al Trono Over di Uomini e Donne il simpatico Aldo Farella, che ha cercato di conquistare il cuore di Gemma Galgani, senza molta fortuna.

I due, infatti, sono usciti a cena ma poi lui ha capito di non essere realmente interessato alla dama torinese del programma, suscitando anche un po’ di scalpore anche perché Gemma sembrava molto interessata. Ma da dove viene Aldo Farella e che lavoro fa nella vita? Ecco qualche curiosità.

Aldo Farella, dove vive, che lavoro fa e da dove viene

Aldo Farella, che è subito entrato nel cuore del pubblico di Uomini e Donne, viene dalla Campania ed è stata proprio la sua grande energia napoletana a farlo amare tanto. Nato nel 1951 a Torre del Greco in provincia di Napoli, il simpaticissimo Aldo è un ex bancario in pensione e vive ancora nel suo paese natale.

Aldo una volta entrato a Uomini e Donne si è mostrato subito una persona estremamente vitale, che ama ballare e viaggiare e che pare abbia mille interessi. Appassionato di cultura orientale, come lui stesso ha affermato, Aldo ama i Paesi dell’Oriente, che sceglie spesso per i suoi viaggi.

La vita privata di Aldo Farella

Non si sa molto della vita privata di Aldo Farella, anche perché non utilizza molto i social network. Non sappiamo se è vedovo o divorziato, ma sicuramente si sa che ha un figlio.

Infatti, proprio il primo giorno in cui è apparso al Trono Over, Aldo ha dichiarato di voler ballare con Gemma perché é stato un desiderio del figlio. Un ballo che ha dato il via alla conoscenza tra Gemma e Aldo.

Aldo e Gemma, relazione turbolenta

Non appena arrivato a Uomini e Donne, Aldo Farella ha subito mostrato interesse per Gemma Galgani, che non si è tirata indietro. Aldo ha iniziato un serrato corteggiamento e sta provando a conquistarla, ma poi si è tirato indietro, mandando su tutte le furie l’opinionista Tina Cipollari.

Aldo, infatti, ha deciso di chiudere con Gemma Galgani dopo aver passato insieme una cena che per lui non è stata granché bella. Il cavaliere ha però affermato che, nonostante tutto, tra loro rimarrà sempre una bella amicizia. La sua scelta, però, ha lasciato Gemma delusa ma rassegnata, tra le mille polemiche.

Aldo Farella ha mostrato, inoltre, interesse per Isabella Ricci, un’altra delle protagoniste del Trono Over, con la quale ha cominciato una conoscenza nonostante stesse già uscendo con Gemma. Riuscirà Aldo a conquistarla?

