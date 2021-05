Maneskin vincono l’Eurovision 2021: la vittoria all’Italia dopo 31 anni. Esplode l’entusiasmo sui social.



Li avevano dati tutti per favoriti della vittoria e così è stato. I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021, riportando il trofeo in Italia dopo ben 31 anni. L’ultima nostra vittoria risale al 1990, quando vinse Toto Cutugno.

La band di ventenni romani è riuscita strappare il titolo solo al fotofinish, grazie al televoto di massa del pubblico, dopo una classifica al cardiopalma, che non li ha premiati come ci si aspettava nel voto delle giurie di esperti. Il pubblico ha fatto la differenza decretando un vero plebiscito con 318 punti, il punteggio più alto tra tutti gli artisti.

I Maneskin vincono l’Eurovision 2021

L’Italia dovrà organizzare l’edizione dell’Eurovision Song Contest 2022, ancora non si sa dove, se a Roma o Milano, grazie alla vittoria dei Maneskin. Il trofeo torna nel nostro Paese dopo ben 31 anni. Era stato Toto Cutugno con “Insieme: 1992” a vincere nel 1990 la gara. Prima di lui, nel 1964 aveva vinto Gigliola Cinquetti con il celebre brano “Non ho l’età”.

I Maneskin hanno portato sul palco dell’Eurofestival la canzone “Zitti e buoni“, già vincitrice del Festival di Sanremo lo scorso marzo. Poco prima della grande finale, la band italiana ha vinto all’Eurovision anche il premio per il miglior testo.

Il voto

Insomma, un successo annunciato ma non così scontato. I voti delle giurie di esperti, infatti, non sono stati così generosi con i rocker romani, che sono rimasti sempre dietro i concorrenti di Svizzera e Francia, alternandosi con Malta e l’Islanda. Solo quattro Paesi hanno dato ai Maneskin il voto massimo di 12 punti: i nostri vicini di Slovenia e Croazia e due Paesi dell’Est Europa più lontani: Ucraina e Georgia. Altri Paesi hanno dato anche 8 o 10 punti all’Italia, ma i nostri altri vicini quest’anno non ci hanno premiato, per non parlare di San Marino.

Nella classifica finale del voto delle giurie i Maneskin erano al quarto posto, dietro Svizzera, Francia e Malta. Solo il voto plebiscitario del pubblico da casa ha ribaltato la situazione portando l’Italia in vetta a 524 punti.

Un trionfo con lacrime, baci e abbracci tra i componenti della band.

L’esibizione dei Maneskin alla finale dell’Eurovision Song Contest 2021