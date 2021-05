Come faremo a vedere la puntata di Friends in Italia? Ecco dove e come sarà trasmessa nel nostro paese!

I fan di Friends ormai lo sanno: il 27 maggio è la data da segnarsi sul calendario per la messa in onda dell’attesissimo Friends: The Reunion. Una puntata pazzesca dove i sei amici della serie tv, Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey si ritroveranno ancora una volta sul set. Tra interviste, rievocazioni di importanti momenti e nuove gag fatte insieme, non vediamo l’ora di poterci godere lo spettacolo della HBO Max. Ma noi in Italia come potremo vederlo?

Dove verrà trasmessa la reunion di Friends in Italia?

Niente paura, non dovremo cercare siti pirata e nemmeno trasferirci in America per riuscire a vedere la HBO. Per fortuna il 27 maggio Friends: The Reunion, arriva su Sky e in streaming su Now Tv. Finalmente potremo rivedere Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ancora una volta insieme. Una rievocazione pazzesca anche dei loro esordi, di quando sono arrivati sul set che nessuno li conosceva e da quel momento sono diventate delle star mondiali.

A che ora sarà trasmessa?

Ancora non sappiamo precisamente le modalità di messa in onda anche se sappiamo che verrà trasmessa in contemporanea con gli USA. Essendo una puntata pre-registrata e non in diretta, molto probabilmente verrà messa in onda ad un preciso orario che sia consono più o meno per tutti e, sicuramente, rimarrà in replica per un po’ in modo da poterla rivedere con calma anche in un secondo momento.

Gli ospiti della reunion di Friends

Intanto per prepararci al meglio alla Friends: The Reunion vediamo alcuni dei nomi più interessanti che saliranno sul palco di questo show come ospiti. Tanto per iniziare avremo David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck (che ricordiamo ha interpretato Richard, l’ex fidanzato storico di Monica), James Michael Tyler, Maggie Wheeler (che interpretava Janice, la fiamma storica di Chandler), Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Insomma, la reunion di Friends sarà qualcosa di pazzesco e, fortunatamente, potremo vederla anche noi in Italia comodamente in tv su Sky e Now Tv.