Ogni occasione è buona per parlare di Damiano David, il leader dei Maneskin trionfatore agli Eurovision 2021 dopo una vittoria pazzesca anche al Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni. Sono loro la band stupefacente ad aver conquistato il pubblico del web che “googola” all’impazzata il loro nome, soprattutto quello di Damiano dei Maneskin, per scoprire tutto su di lui.



Dove sono nati i Maneskin?

Damiano David, classe 1999 è nato l’otto gennaio, ed è giovanissimo oltre che un leader carismatico. Lui e la sua band suonano insieme da tre anni e sono originari di Roma, vi poteva capitare di vederli esibirsi anche per strada a inizio della loro carriera, proprio tra i vicoli della Città Eterna. La loro “romanità” si fa molto sentire, si divertono definendosi anche un po’ coatti, ma nel loro look c’è poco di volgare e molto invece è studiato. Ciò che li accomuna è il quartiere d’origine: sono tutti cresciuti nei pressi di Trastevere il fantastico quartiere romano dove, passeggiando tra i vicoletti, si respira tutta l’aria di Roma, a pochi passi dal Tevere, l’arteria nevralgica che attraversa la città.

Tutto su Damiano David: età, viaggi, data di nascita e curiosità

Damiano ha frequentato il liceo linguistico a Roma, non con molto successo visto che pare che sia stato bocciato due volte, e per ora ha sospeso gli studi.

Però studiare gli è servito perchè grazie alla sua formazione parla sia inglese che spagnolo, francese e canta pure in portoghese. Il nome della band poi deriva dal danese e significa Chiaro di Luna.

Damiano poi non ama solo la musica, ma anche la moda. Durante tutte le sue comparse in tv lo abbiamo visto: i suoi look erano sempre molto appariscenti e sicuramente trasgressivi (tutto molto diverso da come era da giovane, guardate le foto al fondo dell’articolo!).



Maneskin, Damiano è single

Il leader romano dei Maneskin è stato fidanzato, i rumors su varie relazioni anche con l’ereditiera Gucci sono circolati a iosa, ma pare che ora sia single. Amiche occhio però, vi ricordiamo che è classe 1999!

Le foto di Damiano David da giovane

Spulciando nel web per darvi l’informazione più completa possibile su Damiano David dei Maneskin ci siamo imbattuti in delle foto di una tenerezza impressionante che ritraggono Damiano giovanissimo, appena 15. Si riconosce lo sguardo, ma per il resto il giovane è completamente diverso rispetto a prima. Dal viso pulito e acqua e sapone che vediamo nelle foto dell’epoca, ora è tutto trucco nero e smalto aggressivo, da vera rockstar. Come vi piace di più?

