Che fine ha fatto la vincitrice della seconda edizione di Bake Off, Roberta Liso? Classe 1991, oggi ama la pasticceria, ma la vita l’ha portata altrove.

Roberta Liso è stata la seconda vincitrice del talent show dedicato al mondo della pasticceria, Bake Off Italia. Era il 2014 quando la giovanissima pugliese classe 1991, Roberta approdava sotto al tendone di Bake Off e, giorno dopo giorno, si faceva notare sempre di più per le sue qualità di pasticcera. Piccolo traguardo dopo piccolo traguardo, Roberta è arrivata a vincere Bake Off, ma oggi cosa ? Continua a cucinare e a dedicarsi al mondo dei dolci e della pasticceria oppure no?

Bake Off, Roberta Liso: l’infermiera della pasticceria

Oggi Roberta Liso ha 28 anni e dopo l’esperienza e la vittoria a Bake Off Italia è tornata a Foggia e ha seguito la sua vera vocazione: che non è la pasticceria. Roberta infatti quando ha partecipato al programma stava studiando come infermiera e terminato Bake Off si è buttata nel mondo dello studio, si è laureata e a oggi è ufficialmente infermiera. La sua passione per i dolci però non è svanita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Liso (@lisoroberta)

Roberta Liso infatti continua a cucinare, ma solo per la famiglia e gli amici. Per altro si è specializzata anche nei lievitati e non solo nei dolci: come vediamo dal suo profilo Instagram infatti si sta dedicando anche alla panificazione. La sua descrizione perfetta? Pastry-nurse! Del resto in svariate interviste ha spiegato che fare l’infermiera è la sua vocazione, ma la pasticceria la fa tornare bambina!

La vita di Roberta oggi

Da quanto possiamo vedere e intuire tramite i social Roberta di Bake Off è fidanzata, continua a lavorare come infermiera e soprattutto continua a preparare dolci. Una delle ultime ricette è una “Griottes+Love” come l’ha descritta lei stessa e altro non è che: Marquise, Croccante Gianduia, Cremoso al cioccolato bianco, Gelèe di amarena e Mousse Gianduia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Liso (@lisoroberta)

Una delizia per gli occhi ma anche per il palato non vi pare?