Le ultime novità da Volotea: nuove offerte sui voli low cost da 9 euro per volare a giugno. Tutto quello che bisogna sapere.

Continuano ad uscire nuove offerte di voli low cost a tariffe super scontate, insieme all’apertura di nuove rotte per l’estate 2021.

La voglia di viaggiare degli europei è tanta e compagnie aree, tour operator e strutture ricettive stanno facendo a gara per offrire viaggi scontati e pacchetti super convenienti. Nel frattempo, è stato approvato il nuovo passaporto vaccinale o green pass europeo (Eu Digital certificate Covid-19) che consentirà ai cittadini europei di spostarsi liberamente all’interno dell’Unione Europea (e molto probabilmente dell’area Schengen).

Da ultimo, vi segnaliamo le nuove offerte di voli low cost dalla compagnia aerea Volotea, che aprirà anche nuove rotte in Italia per la prossima estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Volotea: nuove offerte sui voli low cost e nuove rotte

Continuano le offerte sui voli di Volotea e nel frattempo la compagnia annuncia nuove rotte dall’Italia per l’estate. Partiamo da queste ultime.

Un nuovo importante collegamento è quello da Olbia a Lione, che sarà attivo dal 6 luglio al 5 ottobre 2021. Avrà una frequenza settimanale.

Le altre destinazioni francesi di Volotea in partenza dall’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda sono: Strasburgo, Bordeaux e Nantes. Rotte già attivate e confermate per questa estate.

Dall’aeroporto di Olbia Volotea opera con 19 collegamenti, di cui 15 nazionali (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona) e 4 internazionali (Bordeaux, Nantes, Strasburgo e la novità Lione).

Non è l’unica novità dalla compagnia low cost. Sempre dal prossimo 6 luglio, Volotea attiverà una nuova rotta da Torino a Minorca. Anche questo collegamento avrà una frequenza settimanale.

Per l’estate 2021 sono 12 i collegamenti di Volotea in partenza dall’aeroporto di Torino, di cui 9 nazionali (Alghero, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria) e 3 internazionali (Mykonos e Skiathos in Grecia, e la novità Minorca in Spagna).

Offerte voli per giugno

Dopo la segnalazione delle nuove rotte di Volotea per l’estate, vi riportiamo le ultime offerte della compagnia aerea low cost per volare a giugno in Italia a partire da soli 9 euro (a tratta). È prevista la stessa tariffa anche per il volo di ritorno. Ecco le occasioni da non perdere.

Volo da Catania ad Ancona

Da Cagliari a Torino

Da Brindisi a Venezia

Volo da Olbia a Torino

Catania a Venezia

Da Olbia a Bologna

Da Cagliari a Verona

Olbia a Verona

Da Palermo ad Ancona

Volo da Olbia a Pisa

Olbia a Genova

Da Cagliari a Palermo

Da Palermo a Verona

Volo da Olbia a Milano Bergamo

Da Catania a Verona

Da Catania a Pescara

Palermo a Genova

Da Cagliari a Venzia

Volo da Catania a Genova

Da Palermo a Torino

Da Lamezia Terme a Verona

Bari a Venezia

Da Palermo a Bari

Volo da Lampedusa a Milano Bergamo

Da Pantelleria a Milano Bergamo

Tutti questi voli possono essere acquistati in sicurezza, con la possibilità di cambiare la prenotazione senza supplementi o penali in caso di necessità di dover cancellare o rimandare il viaggio. I voli acquistati entro la fine del mese di maggio possono essere modificati fino a 7 giorni prima della partenza, sostituendoli con altri voli in partenza fino al 30 settembre.

Volotea, inoltre, prevede una copertura assicurativa in caso di Covid-19 per i suoi passeggeri che dovessero risultare positivi prima della partenza. In questo caso, i passeggeri potranno chiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri compresi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima della partenza del volo.

