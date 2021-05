Ricordate Nicolò Duchini di Masterchef? Oggi la sua vita è cambiata

By

Dove lavora oggi l’ex concorrente di Masterchef 9, Nicolò Duchini? Ecco cosa fa e come ha realizzato il suo sogno

Nicolò Duchini è stato concorrente di Masterchef 9. Un ragazzo dolce, semplice e genuino che ha combattuto fino alla fine per realizzare il suo sogno di diventare chef. Non ha vinto la sua edizione, ma il suo desiderio è diventato realtà e oggi Nicolò è infatti un personal chef super acclamato e desiderato! Un business che gli sta andando molto bene e che gli sta regalando molte soddisfazioni. Vediamo allora insieme che fine ha fatto Nicolò Duchini di Masterchef 9 e come è cambiata la sua vita!

Nicolò a Masterchef 9: il cambiamento dopo il talent

Nicolò è arrivato a Masterchef come social media manager. Esperto quindi di comunicazione e marketing, ha deciso di tuffarsi nell’universo della cucina perché sentiva che quello era il suo sogno e la sua vera vocazione. La partecipazione al talent show è stata molto importante perché Duchini ha avuto modo di confrontare i suoi piatti con il sapore e il gusto dei giudici di Masterchef e capire dove e come migliorare. Già perché senza dubbio Nicolò è uno dei concorrenti più umili del programma che ha sempre lavorato a testa bassa apprendendo quante più nozioni possibili.



un momento emozionante per nicolò a masterchef italia 9

Oggi, come vediamo dal suo profilo Instagram, Nicolò Duchini di Masterchef lavora come personal chef e chef a domicilio.

Cosa fa oggi e dove lavora?

Dalle foto vediamo che gira molto e che fa spesso dei viaggi interessanti sempre alla ricerca del gusto e di nuove ispirazioni per i suoi piatti. Una delle ultime foto che vediamo pubblicata su Instagram, rappresenta una serie di piatti meravigliosi, ed è accompagnata da una didascalia scritta da Nicolò che esplica bene il suo modo di pensare e di intendere la cucina.

“Cucinare, lo sapete, è la mia passione – scrive Nicolò di Masterchef che, nonostante il successo è rimasto con i piedi per terra e sa che bisogna studiare molto – Un buon risultato necessita però di varie fasi. Bisogna studiare. Servono a volte molti tentativi per trovare la giusta alchimia, a volte invece, come si dice a teatro, sarà stata buona la prima“.

Nicolò prosegue poi dicendo una a grandissima verità: “Bisogna poi lasciarsi ispirare. A volte bisogna sedersi ad un ottimo tavolo, in buona compagnia, e assaggiare nuove idee. Nuove ispirazioni“.

E noi queste ispirazioni non vediamo l’ora di poterle vedere provare!