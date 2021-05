L’isola della Grecia più economica: dove è e quanto costa

Sono tante le isole della Grecia dove si può trascorrere una vacanza bellissima ma soprattutto economica, ma più delle altre. Scopriamo qual è l’isola più economica della Grecia.

Quest’estate sarà possibile andare in Grecia, con le giuste precauzioni, e molti turisti stanno già cercando l’isola più economica dove andare a trascorrere le proprie ferie.

Le isole della Grecia sono davvero tante, alcune più care di altre ma più o meno tutte sullo stesso livello. Ma c’è n’è una più economica delle altre, scopriamo quale.

Isola di Serifos, la più economica della Grecia

Se cercate un’isola greca incontaminata con alcune delle spiagge più belle della Grecia, ottimo cibo e pochi turisti, Serifos potrebbe essere il posto giusto. Questa fa parte delle isole Cicladi, situata a nord ovest delle più note isole di Paros e Naxos.

Nonostante non sia molto conosciuta, l’isola di Serifos è una delle più economiche dei diversi arcipelaghi della Grecia e ha spiagge molto belle. Da Livadi, località dove si trova il porto, la strada sale sulle colline fino alla vicina capitale dell’isola, chiamata Chora.

Piccolo e grazioso villaggio delle Cicladi, Livadi è proprio come ci si aspetterebbe un tipico villaggio greco, pieno di tradizione e bellezza. Inoltre, ha una bella spiaggia di sabbia, con stupende pinete dove trascorrere qualche ora al fresco durante le calde giornate estive. Qui si trova la maggior parte degli hotel, appartamenti e monolocali in affitto, inoltre è qui che si trovano servizi come banche, supermercati e ristoranti.

Una breve passeggiata verso sud porta alla spiaggia più grande dell’isola Livadakia Beach. Molto bella per i bambini, poiché le sue acque sono poco profonde e ci sono poche onde alte. Altre spiagge da vedere sono Platis Gialos, Vagia, Psili Ammos che è la più bella dell’isola, e Sikamia.

Quanto costa un viaggio a Serifos

Trascorrere una vacanza a Serifos tra spiaggia, relax e cibo non vi costerà molto.

Si arriva dall’Italia in aereo, da qualsiasi aeroporto arrivi ad Atene. Da qui, si raggiunge il porto del Pireo, da dove partono traghetti o aliscafi. In alta stagione, il costo dell’aereo si aggira in media intorno ai 100 euro a persona, ma si possono trovare anche tariffe molto low cost.

Per quanto riguarda il traghetto, per un viaggio andata e ritorno il prezzo si aggira intorno ai 130 euro a persona. Gli alloggi non costano molto, ve la potete cavare tranquillamente con una stanza a 20 euro a notte per una coppia, prezzi davvero vantaggiosi.

