Green pass europeo, raggiunto l’accordo tra istituzioni UE: arriva il passaporto sanitario Eu Digital certificate Covid-19.

Le istituzioni europee, Commissione, Consiglio e Parlamento hanno raggiunto l’accordo sul pass vaccinale europeo. Si chiamerà Eu Digital certificate Covid-19 e permetterà ai cittadini vaccinati degli Stati membri di spostarsi liberamente tra i Paesi dell’Unione.

Il pass vaccinale europeo dovrebbe essere pronto per la fine di giugno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Green pass europeo: arriva Eu Digital certificate Covid-19

L’annunciato passaporto vaccinale europeo entrerà in vigore in tempo per le vacanze estive. Dalla data iniziale del 15 giugno, la sua introduzione è stata postata a fine mese, a causa dei tempi burocratici. Ora, con il via libera dell’accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio UE c’è la sicurezza della sua applicazione. Nel frattempo, lo scorso 10 maggio è partita la sperimentazione.

Il passaporto vaccinale, in un primo momento chiamato Digital Green Certificate, si chiamerà più correttamente EU Digital COVID Certificate. Sarà gratuito per tutti i cittadini europei e attesterà l’avvenuta vaccinazione del suo titolare o in alternativa l’avvenuta guarigione dal Covid-19 o la negatività al test per il virus Sars-CoV-2. Il certificato sarà disponibile sia in formato digitale , con un codice QR sullo smartphone, sia in formato cartaceo.

Offrirà dunque diverse opzioni garantire la libertà di viaggiare ai cittadini europei, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, inclusa la protezione dei dati personali. Assicura la Commissione europea.

Tutti cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto fondamentale della libertà di movimento all’interno dell’Unione, ribadisce la Commissione. Il pass vaccinale consentirà loro di viaggiare più facilmente, sia per visitare familiari che per andare in vacanza.

Aspetti pratici del nuovo pass

Ora, si tratta di definire gli aspetti tecnici e pratici del nuovo Green pass europeo, con la collaborazione degli Stati membri che dovranno adeguare i loro sistemi burocratici e di accertamento per rendere applicabile il nuovo certificato.

Nel comunicato sull’accordo, la Commissione europea spiega che i Paesi membri non potranno introdurre ulteriori restrizioni ai viaggi per le persone con il certificato europeo. A meno che siano necessarie e proporzionate alla salvaguardia della salute pubblica.

Poiché il pass europeo sarà gratuito, per chi è vaccinato o è guarito dal Covid, si pone il problema di coloro, non ancora vaccinati, che dovranno sottoporsi a tampone per viaggiare. La Commissione Ue non fa riferimento alla gratuità dei tamponi, ma spiega che stanzierà 100 milioni di euro per sostenere gli Stati nella fornitura ai cittadini di test economici. Dunque i tamponi saranno a pagamento per chi vorrà viaggiare con il nuovo pass europeo.

Nel frattempo, l’Italia ha già introdotto il suo National Green Pass, per viaggiare tra Regioni di colore diverso, partecipare a cerimonie e grandi eventi e soprattutto per accogliere i turisti europei sul proprio territorio e permettere loro di spostarsi liberamente.

Leggi anche –> Green pass valido per 12 mesi: la proposta di Matteo Bassetti