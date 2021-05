In vista della reunion di Friends andiamo a scoprire se uno dei luoghi più iconici della serie tv esiste veramente!

Da quando è stata annunciata la reunion del cast di Friends, la famosissima serie televisiva che ha segnato una intera generazione, non si parla d’altro. Gli attori sono tornati sul set e hanno dato nuovamente vita ad alcune location storiche. La casa di Monica e Rachel, l’appartamento di Joey e Chandler, le emozioni delle performance live di Phoebe al Central Perk, le gag di Ross dalla finestra del suo appartamento.

Tutto è pronto per la reunion del 27 maggio e i fan non stanno più nella pelle. Tornano così in voga molte curiosità sugli attori e su Friends, come la domanda più quotata di sempre: il Central Perk, esiste veramente?

Il Central Perk esiste oppure no?

Chi ha seguito Friends sa che il bar, caffetteria, Central Perk è uno dei luoghi più importanti e cruciali per i sei amici. Qui si ritrovano per parlare, per chiacchierare, per lasciare fidanzati e fidanzate. Il tutto sul celebre divano arancione e sotto gli occhi del povero Gunther. Esattamente come il salotto di Monica e le poltrone di Chandler, il Central Perk è un luogo iconico che si trova esattamente nel cuore del Greenwich Village al piano terra dell’edificio dove vivono Monica, Joey, Chandler e Rachel. Ma dove si trova veramente?

Dove si trova e le Friends Experience

Se nella serie tv tutto è ambientato nel Greenwich Village, nella realtà il Central Perk non esisteva. Era un invenzione nata negli studios di Los Angeles. Con il tempo però, visto il successo della serie Friends si è pensato di creare veramente il bar dei sei amici e infatti è stata creata una riproduzione fedelissima del Central Perk a Manhattan nel 2014 per circa un mese.

Col tempo anche a Pechino è stato aperto un bar come quello di Friends e a oggi sappiamo che sono nate moltissime Friends Experience, ossia dei pacchetti vacanze che vi permettono di vivere proprio nel set della serie tv più amata di sempre.

Insomma, anche se il Central Perk non esiste veramente e non è un bar da visitare a tutti gli effetti le possibilità di tuffarsi nel mondo di Friends in un’esperienza immersiva sono comunque tantissime!