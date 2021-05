Covid, contagi ancora in calo: tutta Italia in zona gialla, senza più eccezioni. Le ultime novità.

Dalle anticipazioni sul monitoraggio settimanale dei contagi arrivano ottime notizie sull’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. I contagi scendono ancora, sia nell’indice Rt sia nell’incidenza.

Questi dati positivi permetteranno a tutta Italia di essere in zona gialla, anche la Valle d’Aosta, finora l’unica rimasta arancione. Inoltre, alcune Regioni hanno già dati da zona bianca. Presto potrebbero entrare in questa area, come già anticipato nei giorni scorso con le previsioni per inizio giugno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Covid, contagi in calo: tutta Italia gialla e bianca

Finalmente tutta Italia, senza eccezioni, sarà in zona gialla da lunedì 24 maggio. Anche la Valle d’Aosta, ultima Regione, uscirà dalla zona arancione ed entrerà n giallo, il colore che prevede un numero limitato di restrizioni.

Con le maggiori riaperture introdotte dal governo Draghi, comunque, non è la zona gialla che abbiamo avuto lo scorso inverno. Infatti, bar e ristoranti sono aperti anche alle sera, all’aperto e con il coprifuoco spostato alle 23.00, da mercoledì 19 maggio. Inoltre, dal prossimo finesettimana potranno stare aperti i centri commerciali e i negozi non essenziali all’interno delle gallerie. Mentre lunedì 24 maggio potranno le palestre potranno riaprire i loro locali al chiusi.

Altre progressive riaperture sono previste a giugno, con bar e ristoranti al chiuso. Inoltre, con le Regioni che entreranno in zona bianca cadranno ulteriori restrizioni, a parte il divieto di assembramenti, l’obbligo di distanziamento fisico e di mascherina, al chiuso e all’aperto quando non si può mantenere la distanza. Alcune Regioni, comunque, hanno già dati da zona bianca. I dati aggiornati sull’epidemia.

Dati dell’epidemia in Italia

L’indice Rt dei contagi da coronavirus in Italia scende ancora e si assesta a 0,78 dallo 0,86 della scorsa settimana. Un ottimo risultato, merito della diffusione delle vaccinazioni, che scaccia via tutte le preoccupazioni delle scorse settimana su una sua possibile risalita a 1 dopo le anticipazioni delle riaperture. In effetti ci sono state due settimane in cui è tornato a crescere a inizio maggio,salendo fino a 0,89, fortunatamente, è tornato a scendere dalla metà di maggio.

Questa settimana cala anche l’incidenza dei contagi, con 66 casi su 100 mila abitanti. Una diminuzione importante dai 96 casi della scorsa settimana e che si avvicina all’incidenza della zona bianca, che deve mantenersi sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive.

Alcune Regioni sono vicine al raggiungimento di questo risultato. Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono alla seconda settimana consecutiva di casi sotto i 50 per 100mila abitanti e se manterranno questa incidenza anche al prossima settimana, dal 31 maggio potranno passare in zona bianca. Invece, Abruzzo, Liguria e Veneto, a cui si è aggiunta anche l’Umbria sono alla prima settimana di incidenza da zona bianca e se manterranno questi dati per altre due settimane potranno passare al bianco dal 7 giugno (giorno in cui tra l’altro è previsto lo spostamento del coprifuoco alle 24.00).

Comunque, quasi tutte le Regioni italiane potrebbero scendere sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e quindi passare progressivamente in zona bianca nelle settimane seguenti.

Al momento, solo la Valle d’Aosta ha 100 casi ogni 100mila abitanti, l’incidenza settimanale più alta. La Regione ha appena iniziato il calo dei contagi (tre settimane fa era in zona rossa).

Nel frattempo, è scesa ancora l’occupazione dei posti letto in ospedale, sia in terapia intensiva che in area medica. Nessuna Regione o Provincia autonoma italiana supera più la soglia critica dei ricoveri.

