Per decenni è stato il re indiscusso del piccolo schermo: Matt Le Blanc è uno dei protagonisti più amati di Friends, una delle sit com più amate da decenni. Ecco dove vive e com’è diventato l’attore.

La reunion di Friends è sempre più vicina e uno dei protagonisti che tornerà sarà Matt Le Blanc, interprete di Joey Tribbiani nella sit com, uno dei personaggi più amati dal pubblico. Dopo tanti anni dalla fine della serie, molti fan si chiedono che fine ha fatto l’attore, che non è stato più sotto i riflettori.

Matt Le Blanc sicuramente non è squattrinato come il suo personaggio Joey, attore in cerca di fama ma molto sfortunato. Questo lo dimostra anche la sua casa e il suo stile di vita. Vediamo insieme dove vive e come è diventato Matt Le Blanc.

Dove vive Matt Le Blanc

I portafogli immobiliari dei nostri amici di Friends sono ben lontani dagli appartamenti in affitto sopra al Central Perk. Anche Matt Le Blanc come i suoi colleghi, infatti, non si fa mancare niente, e vive a Los Angeles, poco distante dal suo amico e collega Matthew Perry.

Anche Matt Le Blanc è tra tutti i componenti del cast il più riservato sulla sua vita privata, ma durante la pandemia ha mostrato sui social un po’ della sua splendida villa a Los Angeles.

Ma non è la prima casa della star: infatti, una delle precedenti proprietà di Matt era una villa con otto camere da letto a Hidden Hills, un quartiere molto famoso tra i vip. Ha venduto la splendida casa, completa di una piscina degna di un hotel, nel 2006.

Nel 2016, inoltre, ha venduto un’altra sua proprietà a Pacific Palisades, una villa meravigliosa in stile spagnolo dove ha vissuto per qualche anno. Una vita tra case milionarie ma, a quanto pare, Matt Le Blanc ama la zona di Los Angeles in California come tanti suoi colleghi e star di Hollywood.

Come è diventato Joey Tribbiani

Friends è uno degli show che più ha segnato un intera generazione, i giovani degli anni ’90 e i suoi protagonisti restano ancora oggi nel cuore di tutti i fan. Ma sono passati ormai quasi 20 anni dalla fine della sit com e i suoi protagonisti sono molto cambiati.

Matt Le Blanc, classe 1967, ha 53 anni e sicuramente è cambiato rispetto al giovane Joey Tribbiani che ha interpretato dal 1994 al 2004.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matt LeBlanc (@mleblanc)

Ma cosa ha fatto l’attore dalla fine di Friends? Dopo la serie, la star ha continuato a interpretare il ruolo di Joey Tribbiani per la serie spinoff, Joey, che però non ha avuto un grande riscontro. Ha avuto, poi, una rinascita poi nel 2010, dopo essere stato produttore esecutivo del western, Jonah Hex.

Ha poi interpretato una versione di sé stesso per la serie comica Episodes, fino al 2017, poi nella commedia, Web Therapy, insieme alla co-protagonista di Friends, Lisa Kudrow. Inoltre, ha condotto la serie automobilistica, Top Gear, dal 2016 al 2019.