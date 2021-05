Vacanza attiva in Val Gardena: 4 cose da fare

La Val Gardena è una delle mete più apprezzate e gettonate del Trentino Alto Adige: un luogo in grado di offrire moltissimo in tutte le stagioni dell’anno, perfetto per coloro che desiderano trascorrere una vacanza attiva all’insegna dello sport e dell’aria buona. Bellissima d’inverno, la Val Gardena dà il meglio di sé soprattutto nella bella stagione perché sono moltissimi i percorsi perfetti per il trekking, per la mountain bike ma anche per chi semplicemente vuole rilassarsi facendo due passi in mezzo alla natura.

Per quanto riguarda le località, è Santa Cristina in Val Gardena la meta più consigliata a coloro che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del divertimento. Qui si trovano strutture di alto livello, servizi di ogni tipo e paesaggi mozzafiato. Vediamo però adesso nel dettaglio quali attività fare in Val Gardena, per godersi appieno il fascino di un luogo straordinario.

#1 Trekking nella natura della Val Gardena

Per coloro che vogliono passare una vacanza attiva senza però esagerare, magari perché in compagnia dei bambini, un bel percorso trekking può rivelarsi davvero avventuroso e divertente. In Val Gardena c’è davvero l’imbarazzo della scelta da questo punto di vista, perché gli itinerari non mancano di certo. Conviene però lasciarsi consigliare dal personale della struttura in cui si soggiorna, in modo da trovare il percorso più adatto in base alla difficoltà.

#2 Percorso Kneipp in Val d’Anna

Per le famiglie con bambini al seguito, consigliatissimo è anche l’ormai famoso percorso Kneipp in Val d’Anna, località della Val Gardena piuttosto conosciuta a livello turistico. La passeggiata inizia dove parte la funivia Seceda e segue il corso del Rio Anna, fino ad arrivare appunto all’impianto Kneipp. Immergere i piedi nell’acqua fresca aiuta a stimolare la circolazione e recuperare il contatto con la natura, quindi bisogna provarlo. Durante la passeggiata, tra l’altro, si incontra anche un parco giochi per i bambini immerso nella natura: i più piccoli amano questo percorso e vi chiederanno sicuramente di tornare!

#3 Gita a cavallo in Val Gardena

Per chi vuole vivere un’esperienza differente, a contatto non solo con la natura ma anche con gli animali, la gita a cavallo potrebbe rivelarsi davvero indimenticabile. Sono diversi i maneggi in Val Gardena che propongono questo genere di attività: si trovano sia a Santa Cristina che ad Ortisei e nelle altre località. Da fare da soli o con i bambini, la gita a cavallo è un’esperienza straordinaria che permette di esplorare le bellezze naturali del luogo in modo insolito ed emozionante.

#4 Una giornata al Parco Avventura

Per chi desidera trascorrere una giornata adrenalinica, allora il Parco Avventura “Col de Flam” è proprio perfetto! Si trova ad Ortisei e permette di compiere un percorso ad alta fune nel bosco, seguito da una discesa da brividi con una ZIPline di ben 180 metri ed una FLYline di 680 metri. Non solo: qui si può entrare in contatto con gli animali, ci si può tuffare dai trampolini e si riescono a vivere emozioni davvero indimenticabili. Chiunque si trovi in Val Gardena e voglia trascorrere una vacanza attiva, dovrebbe prendere in considerazione almeno una mezza giornata al Parco Avventura perché merita davvero.