Il Costa Rica, un piccolo paese centroamericano ricco di spiagge paradisiache, è famoso per le sue bellezze naturali e incontaminate, il clima tropicale, e la sua gente estremamente accogliente.

Non c’è da meravigliarsi se 8 delle 10 migliori spiagge dell’America Centrale sono in Costa Rica, e se la famosa playa di Manuel Antonio nel Pacifico costaricano, rientra nella lista delle 25 spiagge più belle al mondo.

Ecco una lista delle 5 migliori spiagge del Costa Rica da visitare assolutamente durante la vostra visita nel paese della pura vida

Questa lista è stata elaborata sulla base del portale di Tripadvisor, una delle piattaforme turistiche più famose al mondo, dove i turisti valutano ogni destinazione e danno un punteggio e raccomandazioni per ogni luogo visitato.

1. Playa Manuel Antonio

La spiaggia Manuel Antonio è situata nel Parco Nazionale di Manuel Antonio, e si classifica tra le 25 spiagge migliori del mondo.

Questa spiaggia è caratterizzata da sabbia bianca e finissima, e per essere un paradiso vergine lontano dalla civilizzazione abitato da numerosissime scimmie urlatrici.

Qui, inoltre, è anche possibile montare una tenda e passare la notte in riva al mare illuminati dalle stelle.

2. Playa Tamarindo tra le spiagge più belle del Costa Rica

La spiaggia di Tamarindo, situata nella provincia di Guanacaste, si classifica al quarto posto tra le 10 migliori spiagge dell’America centrale ed è famosa per essere una delle spiagge migliori del Costa Rica per praticare attività acquatiche come il surf.

Oltre alla sua bellissima spiaggia, Tamarindo offre molto di più: caratterizzata da un ambiente multiculturale, è la meta più scelta dai giovani in cerca di avventura e vita notturna.

3. Playa Santa Teresa

Tra le spiagge più belle del Costa Rica troviamo anche la spiaggia di Santa Teresa, a nord di Puntarenas, che – proprio come nel caso di Tamarindo – è tra le migliori spiagge del Costa Rica per fare surf e avventurarsi tra passeggiate a cavallo, trekking e canopy.

Qui la sabbia è bianca e fina, ma spesso la corrente del mare è così forte che diventa difficile potersi godere una nuotata in totale relax.

4. Puerto Viejo

Anche se le spiagge del Costa Rica situate sulla costa del Pacifico sono in cima alla lista, Puerto Viejo si distingue per la sua ineguagliabile bellezza caraibica, il cibo delizioso e la varietà culturale.

Caratterizzato da una grande varietà di bar, discoteche e ristoranti con prezzi ragionevoli, Puerto Viejo è il luogo più visitato dei Caraibi del Costa Rica.

Questo caratteristico paesino si distingue inoltre per essere un paradiso per i surfisti, le sue spiagge pulite e l’atmosfera rilassata.

Tra le località da non perdere a Puerto Viejo ci sono il parco nazionale di Cahuita, la riserva indigena di Talamaca, e il rifugio faunistico di Manzanillo.

5. Samara

Spostandoci di nuovo sulla costa del pacifico, ci dirigiamo alla spiaggia di Samara, nella provincia di Guanacaste.

Conosciuta per essere una piccola città sicura e sempre soleggiata, con spiagge incontaminate e paesaggi perfetti, Samara è il luogo ideale per i viaggi in totale relax in famiglia o in coppia.

Qui, lungo i cinque chilometri di spiaggia, troverete una grande varietà di piante e animali esotici, insieme a un’impressionante barriera corallina che si trova al largo.

A breve distanza in barca dal paesino, si trova la bella e remota isola di Chora che merita assolutamente una visita.