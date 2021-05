Cercate un’offerta che non si può rifiutare? Ecco qual è il borgo più bello che regala case a 1 euro. Non ci credete? Scopri i dettagli nel nostro articolo.

Sono molti i paesi e le città italiane che per rivalutare i propri centri storici hanno deciso di donare le case a 1 euro, per tutti coloro che vogliono acquistare un immobile per ripopolare borghi ormai quasi vuoti.

Si tratta praticamente di una cifra simbolica, il prezzo di 1 euro equivale infatti a regalare le case rimaste disabitate in questi posti. Di seguito vi raccontiamo come fare ad avere una di queste case e dove sono le città e i borghi in cui si possono acquistare.

Casa a 1 euro, come funziona?

L’obiettivo di questa iniziativa è di contrastare l’abbandono da parte della popolazione e far rivivere le aree italiane in difficoltà.

Per avere queste case a 1 euro bisogna sottoscrivere un contratto di vendita, pagando appunto soltanto questa cifra. Il vincolo è, però, di impegnarsi a ristrutturare la casa entro qualche anno dall’acquisto.

Facendo così, i comuni si accertano che chi acquista si impegna a investire il suo tempo per rivalutare queste case, abbandonate da anni ma in attesa di essere rivalutate.

Molti giovani italiani hanno deciso di partecipare all’iniziativa, soprattutto chi lavora in smart working, comprando queste case antiche, site nei borghi italiani, dando loro una nuova vita.

Il più bel borgo che regala case a 1 euro

Uno di questi borghi dove si trovano case a 1 euro è davvero speciale: stiamo parlando di Castiglione di Sicilia, a soli 40 km da Taormina.

Questa cittadina è davvero affascinante, forse il più bel borgo dove poter trovare le case a 1 euro e rivalorizzare il territorio. Villaggio medievale, situato in mezzo alla Valle dell’Alcantara e al Parco dell’Etna, Castiglione di Sicilia regala panorami e viste mozzafiato.

A pochi km dalle più belle spiagge della zona, il borgo ha un centro storico meraviglioso, strettamente legato al periodo medievale, che mostra una Sicilia diversa, storica e con un passato davvero unico.

Il paese è pieno di monumenti e opere d’arte, tantissime sono le chiese come la seicentesca Chiesa di Sant’Antonio Abate, abbellita da un campanile con un’inusuale cupola a bulbo, e la Basilica della Madonna della Catena, che custodisce avidamente numerosi e preziosi capolavori artistici. Il centro abitato, inoltre, è dominato dal Castello di Lauria, nato come fortezza difensiva della città.

Acquistando una casa a 1 euro a Castiglione di Sicilia non solo permetterete al borgo di rivalutarsi, ma potrete visitare anche numerosi siti famosi in questa regione, come le Gole di Alcantara, il Parco dell’Etna e la splendida Taromina.

Dove trovare le case a 1 euro in Italia

Sono tanti i borghi dove poter approfittare delle case a 1 euro, infatti i comuni italiani che hanno preso parte all’iniziativa vanno dalla Campania fino alla Sicilia. Borghi stupendi che i comuni vogliono ripopolare, per evitare che vengano dimenticati.

Alcuni di questi sono Lecce nei Marsi, una piccola cittadina abruzzese in provincia de L’Aquila, Salemi, comune siciliano in provincia di Trapani, Gangi, comune in provincia di Palermo, Ollolai, in provincia di Nuoro, Carrega Ligure, in provincia di Alessandria, Pietramelara, uno splendido borgo medievale in provincia di Caserta.