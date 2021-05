Belle notizie per tutti i fan di Nek, che tornerà ad esibirsi dal vivo quest’estate con una nuova serie di concerti in tutta Italia. Ecco le date e le location dei suoi spettacoli.

Gli amanti della musica finalmente potranno partecipare ancora ai concerti quest’estate, tra cui quelli Nek, la star di Sassuolo che ha annunciato le nuove date del suo Live Acustico Tour 2021.

Quest’estate, infatti, Nek torna sul palco a cantare per tutti i suoi fan dopo un anno di fermo, a causa della pandemia di Covid-19, con 7 date in giro per l’Italia annunciate da lui stesso tramite i suoi canali social.

Nek, le date dei concerti 2021

I fan di Nek sono entusiasti per la notizia data solo poche ore fa dal loro idolo, che ha pubblicato finalmente le date del suo tour.

Oggi sono felice, ho una bella notizia: questa estate si torna in tour!⁰Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, e non vedo l’ora di rivedervi tutti! Queste le prime date confermate di #NekLiveAcustico2021

👉🏻https://t.co/ZiVFqwpkEB pic.twitter.com/Id0jyKbe7E — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) May 19, 2021

Il “Nek Live Acustico 2021” partirà il 2 luglio dalla Flower Arena di Bellaria Igea Marina (RN) e proseguirà l’8 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), il 10 al Castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 13 in Piazza dei Signori a Vicenza, il 16 al Carroponte di Milano, il 23 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 30 all’Arena della Marca di Treviso.

I biglietti per le tappe di Vigevano, Milano e Roma sono già disponibili, mentre gli altri si potranno acquistare a breve.

Nek questa volta ha deciso di proporre dei live completamente acustici, molto più emozionanti e intimi per tornare in connessione con il suo pubblico. Il cantante, inoltre, condividerà il palco con il chitarrista Max Elli.

Le location del Nek Live Acustico 2021

Nek è pronto per i suoi concerti e si esibirà in alcuni luoghi molto suggestivi d’Italia, per regalare un po’ di leggerezza ed emozione al suo pubblico quest’estate. Vi segnaliamo i più belli di questo tour.

Tra questi il Castello Sforzesco di Vigevano, una cornice suggestiva situata al centro di Vigevano che risale all’età longobarda. Diventata sfarzosa dimora dei Duchi di Milano, si trasforma in un castello in stile rinascimentale e oggi è sede di mostre ed eventi.

C’è poi l’Auditorium Parco della Musica a Roma, sede di tanti concerti ed eventi importanti, insieme a Piazza dei Signori a Vicenza, centro principale della città e luogo simbolo del tempo libero per tutti i vicentini. Fulcro della vita economica, sociale e politica di Vicenza, in questa piazza ogni anno vengono ospitati numerosi eventi e concerti, molto attesi da tutta la cittadinanza.