Case a 1 euro sul mare dove si trovano, quali sono e come funziona per prendere casa in questi borghi

Una casa sul mare, in un piccolo borgo, dove rilassarsi, trascorrere l’estate e magari anche l’inverno. Un sogno? Pensate che costa solo 1 euro. Già perché con l’iniziativa case a 1 euro potete comprare la vostra casa e la vostra nuova vita. Anche al mare.

Le case a 1 euro 2021 è l’elenco degli immobili messi in vendita al prezzo simbolico di 1 euro. Nella lista ci sono molti borghi dell’entroterra, immersi fra gli Appennini o nelle vallati, arroccati su speroni, autentiche testimonianze del passato medioevale. E fra tutte queste case ci sono anche le case a 1 euro sul mare.

Le case a 1 euro sul mare 2021

Le case a 1 euro 2021 sono oltre 40 e fra queste i borghi sul mare sono una decina. Tranne Augusta che si trova proprio sul mare gli altri sono nelle vicinanze, distano qualche chilometro da meravigliose spiagge.

Spesso questi borghi si trovano su delle alture che dominano il paesaggio circostante offrendo una vista spettacolare fra natura e mare.

Le case a 1 euro sul mare si trovano in:

Sicilia

Italia, Messina

Saponara, Messina

Augusta, Catania

Salemi, Trapani

Sambuca, Trapani

San Piero Patti, Palermo

Calabria

Belcastro

Maida

Albidona

Puglia

Caprarica di Lecce, Lecce

Liguria

Pignone, La Spezia

Triora, Imperia

Sardegna

Nulvi

Montresta

Il più bel borgo sul mare con case a 1 euro

Sorge proprio sul mare, in uno dei tratti costieri più belli, quello fra Siracusa e Catania, in Sicilia. E’ Augusta, non proprio borgo visto che conta oltre 30 mila abitanti, ma piuttosto una splendida cittadina.

La città era la preferita dell’Imperatore Federico II di Svevia e fu proprio lui a fondarla nel 1232 – accanto alle rovine della città greca di Megata Hybalea – innamorato com’era del Sud Italia e di questa zona specialmente.

Nel corso dei secoli Augusta ha visto avvicendarsi culture diverse, il porto e la salina le hanno garantito un ruolo chiave nella storia, ed oggi porta nelle sue strade e nei suoi palazzi, ma anche nel suo carattere quel mix di anime diverse.

Cosa vedere e fare ad Augusta

Il centro di Augusta sorge su un’isola in quanto nel 1600 venne eliminato l’istmo che la collegava alla terraferma. Una scelta urbanistica che rende questa città ancora più unica e affascinante. Tanto che è diventata un’importante centro turistico: permette di vivere il mare, la storia, di ammirare la natura e le opere architettoniche che custodisce.

Augusta è dominata dal Castello Svevo, il simbolo della città, voluto da Federico II di Svevia. Il forte non è l’unica testimonianza difensiva della città, altre ce ne sono a testimonianza dei secoli burrascosi che ha attraversato.

Come il Forte Vittoria e il Forte Garcia. C’erano poi imponenti mura a protezione della città: oggi possiamo ammirare alcune porte d’accesso, la più celebre e bella è Porta Spagnola risalente alla dominazione spagnola.

Se all’esterno ci si difende, all’interno si dà spazio all’arte. Santa Maria Assunta è uno dei più bei esempi del Barocco Siciliano come la Chiesa delle Anime Sante che sposa insieme Rococò e barocco.

Appena fuori da Augusta la Storia e la natura. Da una parte il sito archeologico di Megara Hybalea, l’antica città greca; dall’altra la Baia di Brucoli con il suo bellissimo mare, le spiagge e l’antica salina.

Come funzionano le case a 1 euro

Le case a 1 euro è un progetto per ripopolare piccoli borghi, ridare vita a paesi che altrimenti rischiano di scomparire e mettere in moto una nuova economia. Acquistare casa al prezzo simbolico di 1 euro implica però anche un investimento.

Infatti in seguito all’acquisto il neo proprietario si impegna a ristrutturare la casa entro 3 anni. Inoltre deve da subito versare una caparra di circa 5 mila euro – il prezzo varia fra i vari comuni – come impegno. Maggiori informazioni su come funziona per l’acquisto le trovate qui.

Le case a 1 euro sono tutti immobili che necessitano di ristrutturazione: a volte totale, a volte solo parziale. Il proprietario può anche decidere di cambiarne la destinazione d’uso creando magari un B&B.

La formula di case a 1 euro vi porterà però ad avere la vostra casa al mare a 1 euro più la spesa per la ristrutturazione, insomma per renderla proprio come volete voi.