Le Bandiere Blu 2021 Lazio: tutte le spiagge premiate e più belle per le vacanze.

Alla Bandiere Blu 2021 il Lazio quest’anno ne guadagna due e sale a 11 Bandiere, dalle 9 dello scorso anno. Un’altra regione che cresce e che viene premiata sia per le spiagge di mare che per quelle di lago, come l’Abruzzo.

Sono le località di Fondi e Minturno, entrambe in provincia di Latina, che quest’anno ottengono la Bandiera Blu per le loro spiagge. Il riconoscimento assegnato ogni anno dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, sulla base delle valutazioni di una giuria nazionale e una internazionale, premia ogni anno le spiagge migliori per qualità delle acque, per tutela ambientale e servizi ai turisti. Di seguito tutte le spiagge del Lazio premiate quest’anno.

Bandiere Blu 2021 Lazio: tutte le spiagge premiate

Il Lazio è una delle regioni d’Italia che stanno crescendo negli ultimi anni per l’ottenimento delle Bandiere Blu per il mare più bello e con i servizi migliori. Dopo aver confermato lo scorso anno le 9 Bandiere, quest’anno la regione ne riceve altre due e sale a 11 Bandiere. Nella classifica nazionale, però, scende dal settimo all’ottavo posto per via dell’ascesa ai primi posti di Puglia e Calabria. Il Lazio è sempre dietro l’Abruzzo.

I criteri dell’assegnazione della Bandiera Blu sono 32 e richiedono, oltre alla pulizia delle acque e delle spiagge, anche la promozione della tutela ambientale, come la raccolta differenziata, la creazione di aree verdi e di piste ciclabili, insieme ai servizi ai turisti, a partire dall’accessibilità alle spiagge. Non basta, dunque, avere delle belle spiagge e un mare limpido e pulito. Sono importanti anche i servizi ai turisti e in particolare le politiche ambientali.

Di seguito tutte le Bandiere Blu 2021 del Lazio, con i due nuovi ingressi di Fondi e Minturno.

Le spiagge premiate Bandiere Blu in Lazio

Ecco le spiagge del Lazio premiate con la Bandiera Blu 2021, suddivise per provincia.

Provincia di Latina

Fondi – Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro)

– Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto – Rio Claro) Sabaudia – Lungomare

– Lungomare Sperlonga – Lago Lungo, Bazzano, Ponente, Levante

– Lago Lungo, Bazzano, Ponente, Levante Terracina – Levante, Ponente

– Levante, Ponente Ventotene – Cala Nave (Isole Pontine)

– Cala Nave (Isole Pontine) Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo

– Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo Minturno – Spiaggia di ponente

– Spiaggia di ponente Latina – Latina Mare

– Latina Mare San Felice Circeo – Litorale

Provincia di Roma

Anzio – Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido Di Lavinio, Colonia

– Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido Di Lavinio, Colonia Trevignano Romano – Via della Rena (spiaggia sul Lago di Bracciano)

Approdi turistici del Lazio premiati con la Bandiera Blu 2021

Le Bandiere Blu premiano anche gli approdi turistici. Il Lazio è stato premiato quest’anno per la Base Nautica Flavio Gioia di Gaeta, in provincia di Latina.

