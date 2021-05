Le cose strane da non fare in Brasile.

Il Brasile o Brasil è una meta turistica molto richiesta. Il turista che si reca in Brasile rimane estasiato dai colori, dalla bellezza della gente, dalle spiagge paradisiache ed incontaminate e dalla natura. Prima di partire però è meglio conoscere la cultura per non essere mai fuori luogo e per non incappare in qualche piccolo incidente di percorso. Ecco le cose da strane da non fare quando si è in Brasile.

Brasile, da Rio de Janeiro a São Paulo

Il Brasile è una terra ricca, anzi ricchissima di attrazioni turistiche. Per chi ama la città e il turismo culturale San Paolo e Rio de Janeiro sono città meravigliose, suggestive e molto colorate. Inoltre a Rio de Janeiro si erge il Cristo Redentore, una delle 7 meraviglie del mondo. Per gli amanti dell’avventura estrema vi è la foresta amazzonica, la foresta pluviale più famosa del mondo. Infine per chi ama il mare e la movida non mancano locali notturni top e spiagge da urlo.

I brasiliani sono persone molto allegre ed affabili. Probabilmente non troverete mai nessuno che vi dirà che i brasiliani sono freddi e distaccati. Eppure, quando si visita il Brasile, è necessario prestare attenzione ad alcuni gesti o azioni che potrebbero scombussolarvi un po’ la vacanza. Anche se i brasiliani hanno il sole e l’allegria nel cuore, ci sono delle cose che ai loro occhi potrebbero essere sgradevoli.

Parlare spagnolo

La lingua ufficiale del Brasile è il portoghese brasiliano e come tale va rispettata. Chiedere o pretendere che i brasiliani parlino spagnolo è un po’ come chiedere ad un italiano di parlare francese. E’ preferibile chiedere indicazioni o comunicare con un brasiliano in inglese o addirittura in italiano, non impostate la comunicazione in spagnolo, non è la vostra lingua madre e potrebbe risultare molto sgradevole alle orecchie di un brasiliano.

Sembrare impazienti

Siete in Brasile. Il ritmo della vita di un brasiliano è differente da quello europeo, gli europei sono sempre di corsa e talvolta non si godono il ritmo lento della vita. Se prendete appuntamento per un caffè in centro con un brasiliano, mettete in conto qualche minuto di ritardo e non fateglielo pesare troppo.

Fare l’ok con la mano

In Europa ed in molti Paesi del mondo si unisce pollice ed indice della stessa mano per indicare che qualcosa è “ok”. Vi sorprenderà sapere che in alcuni Paesi è un gesto molto volgare assolutamente da evitare. Il Brasile è uno di questi Paesi. Non preoccupatevi, potrete comunque fare l’ok alzando solo il pollice e chiudendo in un pugno la mano.

Indossare abiti o gioielli costosi

Non ostentate un vestito costoso, del resto siete in Brasile, non a Dubai. Non serve a nulla girare per strada a San Paolo con un orologio Versace al polso. Attirereste l’attenzione dei furbetti che altro non aspettano che un pollo da spennare e derubare dalla testa ai piedi. Fate attenzione.

Ostentare ricchezza mostrando i soldi

Come per i vestiti e i gioielli, lo stesso vale per i soldi. Evitate di pagare una noce di cocco con una banconota da 500 Real. Abbiate buon senso, cercate sempre di dividere i soldi in più tasche e di non girare mai con troppi contanti addosso.

Viaggiare in solitaria

E’ preferibile viaggiare in gruppo, soprattutto se si va in Brasile per le spiagge o per la foresta Amazzonica. E’ sempre meglio essere in tanti che da soli, magari in compagnia di qualcuno che parla il portoghese brasiliano. Le spiagge sono i luoghi ideali per essere derubati, bastano 5 minuti di bagno e come per magia ecco sparire lo zaino con documenti e portafoglio. Essere in gruppo vi permetterà di muovervi in sicurezza.