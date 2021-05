Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne hanno provato a viversi ancora, ma dalle anticipazioni scopriamo qualcosa di sconvolgente e scoppierà la rissa con Armando.

Nello studio di Uomini e Donne tornano Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Purtroppo davanti a Maria De Filippi la coppia ha confermato non solo la crisi, ma la rottura definitiva. I motivi? La difficoltà di Riccardo a stare in coppia e una sopraggiunta insopportazione di Roberta nei suoi riguardi.

Dalle anticipazioni però sappiamo che oggi Riccardo svelerà qualcosa di sconvolgente che scatenerà l’ira non solo di Roberta, ma anche di Armando Incarnato e si arriverà alla rissa.

Ma dove sono stati in questi giorni lontani dagli schermi? Hanno vissuto a casa da Roberta o nella bella Taranto di Riccardo? Scopriamo cosa hanno fatto e dove sono stati in questo periodo e cosa è successo.

Roberta Di Padua tra Cassino e Taranto per l’amore di Riccardo Guarnieri

La coppia nata a Uomini e Donne ha visto sempre Roberta Di Padua molto più coinvolta di Riccardo. Una storia che sembra ripetersi, esattamente come era successo con Ida. La donna che vive a Cassino su Instagram non si è sbottonata moltissimo tanto che nei feed non vediamo nulla che raffiguri i due insieme. Roberta da casa sua in provincia di Frosinone posta spesso foto che la raffigurano in primo piano, in compagnia del figlio o delle amiche. Ma di Riccardo neanche mezza traccia.

Stesso discorso sul profilo di Guarnieri. Il corteggiatore del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne non ha mai postato molte foto e anche nell’ultimo periodo si è abbastanza trattenuto. Di Roberta Di Padua non c’è traccia. Sembra che lui sia rimasto a Taranto e Roberta a Cassino.

Invece i due hanno trascorso del tempo assieme e anzi, si è parlato proprio di una semi-convivenza, ma indipendentemente dal dove abbiano vissuto, sembra evidente che le cose non abbiano funzionato benissimo, anzi.

Cosa è successo tra Riccardo e Roberta? Si sono lasciati

Nello studio di Maria De Filippi, Roberta ha spiegato che la sua storia d’amore con Riccardo sta attraversando un momento molto difficile: “Bisogna fare sempre quello che dice lui” ha spiegato la donna. Riccardo Guarnieri dal canto suo è convinto che i sentimenti della sua compagna siano cambiati: “Non mi accetti più per come sono” chiosa l’uomo.

Oggi Roberta e Riccardo lasciano lo studio di Uomini e Donne definitivamente, ma non prima di aver assistito ad una rivelazione sconvolgente.