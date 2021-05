Riccardo Guarnieri Uomini e Donne: età e dove vive

By

Uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne è l’affascinante Riccardo Guarnieri. Ma chi è e dove vive uno dei protagonisti più amati del programma?

Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne, che proprio in questi giorni sta tanto facendo parlare di sé, a causa della fine della sua ultima storia d’amore.

Ma da dove viene Riccardo Guarnieri e cosa fa nella vita? In questo articolo vi sveliamo qualche curiosità sul tronista del Trono Over.

Chi è Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne, storico programma di Maria De Filippi. Conosciuto anche per Temptation Island, dove partecipò con la sua ex fidanzata Ida Platano, ora Riccardo ha intrapreso una nuova storia d’amore, già finita.

Riccardo ha 41 anni ed è nato a Statte, in provincia di Taranto, dove vive ancora oggi e dove lavorava come operaio. Vive con i genitori ed è molto legato alla sua famiglia, un fratello, una sorella e tanti nipotini, a cui tiene tantissimo. Chi lo segue sa che ci tiene tantissimo all’aspetto fisico, sempre curato ed elegante, e che ha una grande passione per lo sport.

Il pubblico lo ha conosciuto per la sua storia con Ida e, nell’ultimo periodo, per la relazione con Roberta Di Padua, una sua vecchia conoscenza. Dopo alti e bassi, anche la loro storia d’amore è finita e sta facendo molto parlare il web e i fan del programma.

Cosa vedere a Taranto, patria di Riccardo Guarnieri

La città di Taranto fa parte di quella parte di Puglia poco conosciuta ai più, che di solito preferiscono le zone del Salento o del Gargano. Anche qui, però, sono tanti i luoghi da vedere e dove trascorrere le vacanze.

Taranto era la capitale della Magna Grecia, quindi piena di storia e cultura. Un vero e proprio tesoro della Puglia, dove scoprire numerose bellezze. La parte più affascinante è, sicuramente, la città vecchia, che si trova su una piccola isola collegata con la terra ferma da due ponti: il Ponte Girevole e il Ponte Punta Penna.

Un piccolo gioiellino fatto di vicoli stretti, con all’ingresso le famose Colonne di Poseidone, simbolo dell’influenza greca.

Un altro sito da non perdere è il Castello Aragonese, uno dei monumenti più visitati di tutta la regione.

Un luogo tarantino di grande bellezza, infine, sono le isole Cheradi. Queste isole, San Pietro e San Paolo, formano un arcipelago nel golfo di Taranto e sono delle vere e proprie oasi naturali. L’isola di San Paolo non è visitabile perché è base della Marina Militare, ma San Pietro è facilmente raggiungibile in traghetto. Acque limpide e sabbia bianchissima vi aspettano per una giornata di mare spettacolare.