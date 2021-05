Il caldo è agli sgoccioli, le temperature crollano a breve in Italia, nonostante gli ultimi giorni caldi e miti. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni.

Molti italiani si sono goduti il caldo delle ultime settimane, riempiendo le spiagge soprattutto nel weekend. Purtroppo, sembra che queste temperature miti lasceranno presto le regioni italiane, con un crollo importante.

Secondo 3B meteo, infatti, nei prossimi giorni il caldo lascerà il posto a una graduale diminuzione delle temperature, che però torneranno a risalire già nel weekend, da venerdì e sabato in alcune regioni.

Estate addio, crollano le temperature

Abbiamo superato la metà di Maggio e ci sono già state giornate totalmente estive, che hanno permesso di partire per weekend fuori porta e rilassarsi, nonostante il periodo.

Nelle regioni centro meridionali del Paese in questi giorni, come ci spiega 3B meteo, sono stati raggiunti anche i 30°, giornate quindi totalmente estive.

Purtroppo, nei prossimi giorni già questa settimana le temperature crollano, a causa di correnti più fresche che provengono dall’Atlantico. Fino a metà settimana, quindi, le temperatura subiranno un graduale calo, quindi preparatevi a vento, temperature un po’ più basse e tirate fuori i giubbotti.

Tutto questo in attesa di una temporanea risalita delle temperature previste per il prossimo weekend.

Le temperature di questa settimana

Già da domani, martedì 18 maggio, le temperature in tutta Italia diminuiranno, soprattutto al centro sud, dove arriveranno a una massima di 23°. Si salva la Sicilia, dove la massima sarà 30° e la Puglia, con una massima di 28°

Mercoledì, invece, la massima media sarà di 23° gradi nella maggior parte delle regioni italiane, ad eccezione della Liguria dove il fresco si farà sentire, arrivando a una massima di 21°.

Infine giovedì calano le temperature anche in Sicilia e in Puglia, dove non si andrà oltre i 24°.

Venerdì finalmente torneranno in temperature in aumento, soprattutto al Sud e sulle isole, con una massima di 30°, giusto in tempo per un weekend fuori porta, magari al mare.

