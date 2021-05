Cose da non fare in Messico, è pericoloso? Ecco dove non andare

Prima di addentrarci nel pieno dell’argomento, c’è da fare un appunto: il Messico è un Paese molto grande e non tutto il Messico è pericoloso, basta sapere dove non andare. Le zone principalmente turistiche sono infatti meno rischiose e raramente un turista ha dichiarato di non sentirsi protetto o comunque in pericolo.

L’afflusso di turisti aumenta di anno in anno e in molti si chiedono dove andare e quali zone evitare in questo Paese. Ciò non toglie che negli ultimi anni il Messico è diventato più pericoloso e c’è stato un aumento delle violenze. Le aggressioni sono aumentate a causa di un’evoluzione dei cartelli criminali messicani e, al tempo stesso, un’inefficace reazione politica dello stato.

Il Messico è pericoloso per un turista?

Il Messico è un Paese che molto spesso viene additato come pericoloso, le statistiche riportano, infatti, il Messico ai primi posti fra gli stati più pericolosi del mondo. Ma è veramente così?

Questo Paese è molto vasto da un punto di vista geografico, basti pensare che è dieci volte più grande dell’Italia. Sostanzialmente, se ci si limita a visitare le zone per turisti non si avrà alcun problema con i criminali del posto. Quando si è in un altro stato, però, si deve conoscere sommariamente il luogo che si visita. Di seguito potrete scoprire cosa non fare in Messico e un piccolo accenno al perché il Messico viene spesso etichettato come pericoloso.

Città del Messico

Dove non mettere assolutamente piede

Prestate attenzione alle zone costiere

Perché si parla di Paese pericoloso

Forse vi potrebbe interessare>>> cose da non fare in Thailandia

Città del Messico: dove non andare

Tutti i turisti che visitano il Messico dedicano parte della loro vacanza alla Capitale. Città del Messico è un città meravigliosa che grazie alle sue innumerevoli attrazioni turistiche riesce ad affascinare anche il turista più esigente. I consigli da mettere in pratica per la Capitale sono pochi e seguono la logica del buon senso.

In questa città è meglio evitare i luoghi molto affollati come metropolitane, fermate degli autobus, stazioni e mercati. In questo genere di luoghi le rapine e i furti sono all’ordine del giorno.

Evitate i quartieri di Tepito, Ecapetec e Naucalpan. Nelle ore notturne passeggiare per il centro storico potrebbe non risultare una buona idea.

In questa città le manifestazioni avvengono ogni giorno. Quando vedete gruppi di assembramenti, fate dietrofront e cambiate immediatamente strada.

Dove non mettere assolutamente piede

Mai e poi mai mettere piede ne il Guerriero, un stato situato nella parte sud-occidentale del Messico. Il Guerriero è una zona visitata dai turisti, ma piena zeppa di criminali. Acapulco e Chilpancingo sono località di mare meravigliose che però è sempre consigliato non visitare.

In questa area del Messico potrete essere vittime di scontri di violenza e anche di “sequestri virtuali”. Il sequestro virtuale, detta in breve, è un tipo di sequestro che sta avvenendo di recente. Il carnefice gioca sulla paura della vittima. In genere sono carcerati che dicono ad amici di spiarvi e dopo poche ore vi chiamano fingendosi poliziotti. Il carcerato in questione vi chiama, quindi, con un telefono craccato e vi dice che è un poliziotto, che siete in pericolo di vita e che dovete immediatamente cambiare albergo. Una volta cambiato albergo il tono del “poliziotto” cambia e, dicendovi fatti molto personali della vostra vita privata (scoperti tramite gli amici), vi ricatta e vi minaccia di morte. In genere chiede un riscatto di venti mila euro e subito smette di infastidirvi.

Questi criminali poco raccomandabili giocano sul fatto che le persone credono che il Messico sia un posto pericoloso. Ad aiutare i criminali è il terrore scatenato dai cartelli che assassinarono e appesero i corpi delle vittime sui viadotti delle autostrade qualche anno fa.

Prestate attenzione alle zone costiere

Una delle penisole più tranquille e piene di turisti è quella dello Yucatan. Anche in questa zona è consigliabile tenere sempre gli occhi aperti perché i furti e le rapine sono sempre all’ordine del giorno. Per quanto vi è possibile, evitate le zone costiere isolate perché negli ultimi anni sempre più turisti sono rimasti coinvolti in episodi tragici, alcuni sono stati violentemente assassinati. Il consiglio è quello di viaggiare sempre in compagnia e in gruppo, di non isolarsi e di prestare sempre la massima attenzione a tutto ciò che vi circonda.

Perché si parla di Paese pericoloso

Da decenni il Messico è un Paese che fa da tramite nel traffico illegale di droga. Il Messico, grazie alla posizione strategica fra Sudamerica e Stati Uniti, ha un ruolo cruciale nel commercio di droga. Fino a qualche anno fa, i cosiddetti “cartelli”, ovvero i principali gruppi criminali, erano conosciuti in tutto il mondo per narcotrafficanti come El Chapo e la loro attività era principalmente legata al traffico di droga. Il governo messicano, all’epoca, tentò di smantellarli catturando i maggiori esponenti criminali che facevano a capo dei gruppi. Il governo pensava che così facendo i gruppi si sarebbero sciolti o quantomeno indeboliti.

Quello che ne derivò però non fu un indebolimento o il crollo dei cartelli, ma una frammentazione dei gruppetti che negli anni sono diventati sempre più aggressivi e violenti. All’inizio i cartelli si interessavano solo al traffico di droga, dopo la frammentazione, i criminali messicani hanno iniziato ad interessarsi anche di altri tipi di crimini: sequestri di persona, prostituzione, estorsione e traffico di esseri umani.