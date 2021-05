Dove si trovano le pasticcerie di Iginio Massari? Esiste il delivery e cosa si può ordinare con la consegna a domicilio?

Abbiamo conosciuto Iginio Massari, famosissimo pasticcere internazionale, grazie ai dolci da sogno, ma anche per via della sua partecipazione a Masterchef. Ogni volta che lo chef arriva davanti ai concorrenti scatta il panico per via delle prove di pasticceria difficili che propone.

Ma se volessimo goderci i dolci, le torte e i cioccolatini di Iginio Massari senza pensare alle complicate preparazioni che si nascondono dietro a quelle creazioni perfette dove dovremmo andare? Dove sono i negozi e le pasticcerie di Massari in Italia? Esiste uno shop di Iginio online?

Dove sono le pasticcerie di Iginio Massari

Per assaggiare i dolci di Iginio Massari non bisogna andare a Masterchef! Basta recarsi in una delle sue pasticcerie in Italia. Sul sito ufficiale del pastry chef troviamo tutti i rivenditori fisici dei suoi dolci da sogno:

Verona – Galleria Iginio Massari

– Galleria Iginio Massari Torino – Galleria Iginio Massari

– Galleria Iginio Massari Milano – Galleria Iginio Massari

– Galleria Iginio Massari Brescia – Pasticceria Veneto

La possibilità della consegna a domicilio

Se non abitate vicino a nessuna di queste pasticcerie di Iginio Massari non disperate. Potete usufruire del delivery! Direttamente a casa vostra arriveranno infatti tutti i prodotti nati dalla mente e dall’estro del famoso pasticciere.

Potrete scegliere tra le torte da forno, i lievitati ossia i famosi panettoni e colombe, i biscotti, le creazioni a base di cioccolato, la confetteria, le creme spalmabili… Insomma, tutte le prelibatezze che avete sempre sognato e desiderato.

L’estro di Iginio Massari

Iginio Massari è uno dei pasticcieri più bravi e conosciuti non solo in Italia, ma nel mondo intero. I suoi dolci sono studiati alla perfezione e ogni dettaglio estetico, così come accostamento di ingredienti e sapori, nascono da anni di studio ed esperienze pazzesche. Per questo quando assaggiamo i dolci, le torte e i cioccolatini di Iginio non solo mangiamo qualcosa di buono, ma facciamo una vera e propria esperienza!

Vi è venuta voglia di dolce? Tutto normale, è tempo di dedicarsi non solo a leggere dove sono le pasticcerie di Iginio Massari, ma anche a mangiare qualche torta!