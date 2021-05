Dove si sono sposati Filippo Magnini e Giorgia Palmas?

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto sì a Milano, alla presenza di pochi intimi vista le restrizioni attualmente in vigore. Ma dove si sono sposati?

Le foto del matrimonio della coppia formata Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno emozionando il web intero. I due hanno deciso, nonostante il periodo di pandemia, di sposarsi civilmente, con una piccola cerimonia con pochi intimi. Ma dove si sono sposati? Qual è il luogo che ha fatto sfondo al coronamento del loro amore?

Magnini e Palmas dove hanno celebrato le nozze

La coppia ha deciso di sposarsi al Palazzo Reale di Milano, un sito meraviglioso e anche molto romantico, dove Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno celebrato il loro matrimonio civile.

Il Palazzo Reale è uno dei palazzi più antichi di Milano, costruito tra il 1770 e il 1778, ed è stato sempre uno dei luoghi più importanti della città. È stato per molti secoli sede del governo della città di Milano, del Regno del Lombardo-Veneto e poi residenza reale fino al 1919, quando viene acquisito al demanio diventando sede di mostre ed esposizioni.

Il Palazzo si trova alla destra della facciata del Duomo di Milano, in posizione opposta rispetto alla Galleria Vittorio Emanuele II. La facciata del palazzo segue la linea dell’antico cortile, formando una rientranza rispetto a piazza del Duomo, chiamata piazzetta reale.

Come anticipato, oggi il Palazzo Reale è luogo di mostre e eventi ed aperto al pubblico dal martedì alla domenica. La prenotazione è obbligatoria nei weekend, per evitare assembramenti e permettere la visita in tutta sicurezza.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la loro storia d’amore

Il campione di nuoto Filippo Magnini e la showgirl Giorgia Palmas non ci hanno pensato due volte, passeranno la loro vita insieme per sempre. Nonostante la pandemia abbia sconvolto i loro piani di matrimonio, la coppia ha deciso lo stesso di celebrare questo giorno importante a pochi mesi dalla nascita della figlia Mia, attendendo il momento in cui poter celebrare in grande.

Dove è iniziata la loro storia d’amore?

I due vip si sono fidanzati tre anni fa e ad oggi sono una delle coppie più felici del mondo dello spettacolo. La showgirl e l’ex nuotatore si sono conosciuti a una festa di amici comuni ed è subito stato colpo di fulmine, come hanno spesso confermato i due. Entrambi uscivano da storie importanti: lui da quella con Federica Pellegrini, lei aveva una figlia, Sofia, dall’ex Davide Bombardini.

Il primo bacio è avvenuto sulle scale del Duomo di Milano, proprio a pochi passi dal luogo che il 12 maggio ha consacrato il loro amore. Da allora non si sono lasciati più e sembrano più felici che mai.

Milano è dunque la città che ha fatto da sfondo alla storia dei neosposi ed è una città che, a differenza delle apparenze, sa essere molto romantica. Sono tanti infatti i posti romantici di Milano dove scambiarsi un suggestivo bacio e giurarsi amore eterno: dai Navigli al Castello Sforzesco al Duomo.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas non potevano scegliere dunque nessun’altra città per il loro matrimonio.