Dove vivere da ricchi con 1000 euro al mese. I Paesi in cui vivere bene con un piccolo stipendio

Nel mondo esistono veri e propri paradisi terrestri in cui il costo della vita non è molto alto e con solo 1000 euro si vive da signori. Se lavorate da remoto a casa e avete la possibilità di spostarvi, ci sono posti dove vivere da ricchi con 1000 euro.

Con 1000 euro al mese in Italia si vive a fatica, ma altrove grazie a prezzi molto più bassi vi ritroverete a fare una vita da nababbi. E attenzione alcuni di questi posti, sono luoghi bellissimi. Alcuni Paesi attirano i lavoratori in smart working con interessanti agevolazioni fiscali, ma al di là del costo delle tasse conviene comunque andare a vivere in Paesi in cui con 1000 euro si vive benissimo.

I Paesi dove vivere con 1000 euro da ricchi

Stanchi di vivere per lavorare e non lavorare per vivere? Potete praticare la vostra attività da remoto? Avete una rendita, magari di un affitto proprio di 1000 euro? Siete pronti a cambiare vita? Abbiamo stilato la lista di 10 Paesi dove si può vivere molto bene, in maniera agiata con appena 1000 euro e godersi così la vita da ricchi.

Sono Paesi economici, con un costo della vita molto basso, che garantisce che gran parte del vostro stipendio rimane nelle vostre tasche. Alcuni di questi Stati ci sono molto vicini come l’Albania, che non a caso si sta riempiendo di italiani, altri decisamente lontani come il Nicaragua, altri insospettabili come il Portogallo o la Russia.

Albania

Romania

Bulgaria

Ecuador

Nicaragua

Messico

Russia

Portogallo

Kenya

Filippine

Albania, a due passi dall’Italia

Questo Paese affascina per i suoi paesaggi mozzafiato. Da un lato l’Albania è bagnata dal Mar Adriatico, dall’altro è circondata da montagne meravigliose. Questo Stato è molto legato alle proprie tradizioni ed è anche impegnato a modernizzarsi sempre di più per adeguarsi agli standard dell’Unione Europea. Se volete vivere qui, avrete l’imbarazzo della scelta: città, mare o montagna.

Le città principali come Shkoder, Tirana e Elbasan sono le più “care” del Paese, eppure il costo della vita è molto basso rispetto all’Europa. Un cittadino che vive a Tirana con €700 riesce ad avere un alto tenore di vita. Basti pensare che un litro di latte costa meno di un euro e che per un pasto ad un ristorante non si spende mai più di €7. Un monolocale costa all’incirca €220, mentre un appartamento di almeno 85 metri quadri costa €320.

Romania, costo della vita basso

La Romania è un Paese con una grande varietà di flora e fauna. Foreste fittissime, montagne altissime e panorami mozzafiato vi aspettano. Se vi trasferite perché siete stanchi della vita in città, la Romania è una buona alternativa. Lo stato del Conte Dracula è ricco di tradizioni, castelli, chiese medievali, montagne e pianure.

Un litro di latte costa mediamente un euro e se volete godervi un buon pasto ad un ristorante non arriverete a spendere più di €7. Gli affitti variano in base ai metri quadri, un appartamento di almeno 90 metri quadri vi costerà al mese sulle €400, mentre un monolocale sulle €250. Il taxi è molto economico e al km si spende €0,16.

Nicaragua, il paradiso low cost

Il Nicaragua è un Paese ricco di biodiversità. Questo Paese è molto vario ed uno dei più economici al mondo. In Nicaragua non soffrirete mai il freddo, di fatti anche nella stagione invernale qui le temperature si aggirano intorno ai 26° tutto l’anno. Prima di trasferirvi in Nicaragua, seguite un corso di spagnolo perché l’unica pecca è che qui le persone non parlano l’inglese.

Tuttavia, con molto meno di €1000 euro si può serenamente vivere una vita dignitosa, mentre con 1000 vivrete con un alto tenore di vita. Qui il latte costa meno di €0,80 al litro e gli affitti si aggirano intorno alle €120 per una stanza in centro città. Se cercate un Paese dove vivere sereni con poco e godervi la vita a ritmo lento, il Nicaragua fa assolutamente per voi.

Messico, vivere da ricchi (ma nel sud del Paese)

Prima di parlare dei prezzi del Messico, c’è da aprire una piccola parentesi sulle zone in cui andare a vivere. Il Messico ha la fama di essere un posto pericoloso e violento ed in parte è vero. Per questo motivo vi consigliamo, se siete amanti del Messico, di prendere dimora nella parte meridionale dello stato. Merida, la Ciudad Blanca, è una città molto sicura, come una città europea. Se amate la natura e il caldo, Merida, può fare al caso vostro.

Il costo mensile della vita si aggira intorno agli €800, mentre un cittadino messicano in genere guadagna al mese sulle €430. Un litro di latte costa in media €0,80 ed un delizioso pasto in un ristorante circa €8. L’affitto di un monolocale si aggira sui €200 e un appartamento di 90 metri quadri costa circa €350.

Bulgaria, vita low cost dentro l’Unione Europea

Una volta superati i Balcani ed essersi affacciati sul Mar Nero si arriva alla Bulgaria. La Bulgaria è uno stato dell’Unione Europea che ha conservato però molte tradizioni delle culture orientali. La Bulgaria è famosa sin dall’epoca dei romani che chiamavano Tracia, successivamente è stata dominata dagli ottomani ed infine ha visto un periodo comunista.

In Bulgaria si può vivere dignitosamente con pochi euro e il costo di vista mensile è di circa €700. In questo Paese si può avere un tenore di vita molto alto con solo €1000 al mese. Un litro di latte costa circa €1, mentre un pasto in un ristorante costa meno di €7. Se si vuole vivere in un monolocale si spende massimo €270, mentre se si preferisce un appartamento di almeno 80 metri quadri si spende meno di €350.

Ecuador, vivere sempre in estate

Se sognate di vivere al mare e al caldo non lasciatevi sfuggire l’Ecuador. In Ecuador bastano 900 euro al mese per vivere bene e godersi la vita. Non è un caso infatti che molto pensionati italiani si siano trasferiti proprio in questo Paese dell’America Latina. Qui ci si può godere la vita grazie alle spiagge paradisiache, ai panorami mozzafiato, alla natura incontaminata e all’ottimo cibo.

Per mangiare in un ristorante in Ecuador si spende circa €7 a persona un litro di latte cosa meno di €0,85. Per vivere in affitto in un monolocale si spende circa €270, se invece si preferisce un appartamento di almeno 90 metri quadrati si spende meno di €360.

Russia, vivere con 1000 euro a San Pietroburgo

La Russia è un Paese meraviglioso e con pochi centinaia di euro si può vivere da ricchi. L’agenzia delle entrate russa, la ROSSTAT, ha constatato che nel 2020, lo stipendio medio di un cittadino russo è di 417 euro. Lo stipendio per un cittadino di San Pietroburgo si aggira intorno ai 586 euro. La nazione degli Zar negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza da un punto di vista internazionale.

In Russia con pochi spicci si può comprare molto. Un litro di latte costa circa €0,70, mangiare un pasto seduti al ristorante costa massimo €5. L’affitto di un monolocale costerebbe meno di €300, mentre un appartamento di 90 metri quadri sulle €500. Anche la benzina costa molto poco, intorno ai €0,60.

Portogallo, restate in Europa e vivere bene

Per chi non vuole rinunciare al mare, alle spiagge, alle belle giornate e al buon cibo, ma vorrebbe comunque trattenersi in Europa, non può perdere di vista il Portogallo. Non a caso migliaia di pensionati italiani si sono trasferiti lì viste le agevolazioni fiscali. Ma anche se non si gode di sconti, il costo della vita in Portogallo è basso. Soprattutto nel nord, a Porto.

A Porto con €1000 si vive una vita più che dignitosa. Basti pensare che un litro di latte costa €0,70. Un appartamento di medie dimensioni costa all’incirca €500 al mese, mentre per una stanza o un monolocale non si arriva a superare 350 euro.

Kenya, cambio vita: con 1000 euro si è ricchi

Se vi siete stancati di vivere in città, il Kenya vi offre la possibilità di vivere nella natura e di spendere poco allo stesso tempo. Il Kenya è un luogo affascinante che sorprende per le bellissime spiagge, gli splendidi hotel sul mare e i paesaggi magnifici ed incontaminati dell’entroterra. Le mete più gettonate dagli stranieri sono le località sul mare come Malindi.

Per vivere in Kenya vi basterà poco. Un litro di latte qui costa solo €0,79, mentre per un pasto in un ristorante si spendono all’incirca 5 euro. Infine un affitto di un appartamento di più o meno 90 metri quadri costa €400.

Filippine, vita di lusso con 1000 euro al mese

Se amate il mare, le spiagge e la natura questo è il posto che fa per voi. Non mancano nemmeno le grandi città come Manila e se eviterete la parte delle isole del sud non avrete davvero nessun tipo di problema e di sicurezza. Le Filippine sono un vero paradiso con alcune delle spiagge più belle del mondo come quella di Borocay.

I prezzi sono davvero contenuti soprattutto in città: per mangiare un pasto un fast food non spenderete più di 2 euro, in un ristorante non più di 5 euro. Una casa in affitto in città di medie/grandi dimensioni costa circa 300 euro al mese, sulla spiaggia il prezzo sale a 500/600 euro. E se volete una villa con piscina e giardino sul mare il costo arriva a 800 euro. Il costo della vita rimane comunque bassissimo: l’assicurazione auto costa mediamente 50 euro all’anno, un litro di benzina non più di 40 centesimi.

Se avete dunque la possibilità di un’entrata mensile di 1000 euro prendete in considerazione l’idea di spostarvi. Sono diversi infatti i Paesi dove vivere da ricchi con 1000 euro al mese. Mica male come progetto di vita, no?