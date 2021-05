Vacanze Estate 2021: i costumi interi da mettere in valigia

By

Profumo d’estate alle porte? Non fatevi trovare impreparate, ecco i nuovi trend per i costumi interi da mettere in valigia per le vacanze estive 2021.

Dopo mesi di reclusione, non sembra vero che siamo quasi arrivati alle vacanze estive 2021, ma invece è proprio così. È arrivato quindi il momento di programmare le settimane di ferie, senza dimenticare di scegliere il costume intero giusto da mettere in valigia.

C’è chi ama il bikini e chi, invece, il costume intero per le sue giornate al mare. Le vacanze sono vicine e quindi è tempo di scoprire i nuovi trend per i costumi da bagno. Ecco quali sono i modelli di moda in questo 2021 che potrete sfoggiare sulle nostre fantastiche spiagge.

Costumi interi, i trend 2021

Il costume intero è un classico dallo stile intramontabile, di moda da decenni ma c’è stato un suo ritorno rilevante negli ultimi anni. Anche per le vacanze 2021 questo sarà un must da non dimenticare a casa.

I trend del 2021 sono tanti, dai colori pastello al trionfo delle stampe “bold”, con i modelli print block (o color block) e quelli con fantasia stile “camicia”. Amata anche la fantasia animalier e il colore marrone, che si ritrova in tante nuove collezioni.

Amato dalle star di Hollywood e dalle queen delle passerelle, il costume intero non è mai passato di moda ma si rinnova anno dopo anno. Ecco quali sono i trend della prossima estate, ai quali ispirarsi per i propri costumi interi.

Costumi interi monospalla Cut Out

Torna la moda del costume intero monospalla cut out, un costume con i ritagli con effetto vedo non vedo.

Molto usato nelle scorse estati, anche per le vacanze 2021 sarà di nuovo di moda, in tutti i colori possibili e a fantasia. Adatto a chi vuole evidenziare il punto vita.

Costumi interi con scollo a V

Un altro modello molto quotato per quest’estate è il costume intero con scollo a V profondo. Un costume sicuramente d’effetto, sexy, glamour, ma anche comodo per chi non ama lacci e laccetti.

Si va dai modelli stile impero, con fasce sotto al petto, a quelli morbidi con scollatura profonda e bretelle sottili.

Molti brand hanno nella loro collezione questa tipologia di costume intero, avrete l’imbarazzo della scelta tra mille colori e fantasie, più chic o più sportive.

Costumi interi a fascia

Il costume intero a fascia è adatto a chi non ha un petto molto pronunciato, che possa quindi permettersi i costumi senza spalline.

Anche quest’anno, questo è un modello molto in voga, disponibile sia monocromo che a fantasia nelle collezioni di diversi brand.

Fantasia animalier

Una delle fantasie che da anni è un trend per i costumi interi è l’animalier, che piace sicuramente a chi ama i capi appariscenti.

Per le vacanze 2021 sono di moda molti costumi interi con questa fantasia, sia con bretelle che con scollo a V, una moda intramontabile che i brand del beachwear non perdono d’occhio.

La moda dei quadretti Vichy

Una delle fantasie più proposte dalle collezioni 2021 è quella a quadretti Vichy, utilizzata anche per i costumi interi.

Molti brand, infatti, hanno realizzato costumi con questa fantasia stilosa e vintage, che ricorda un po’ gli anni ’40 e ’50.