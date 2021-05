Cosa fa oggi Almo Bibolotti di Masterchef 3? Dove lavora e dove cucina

Che fine ha fatto Almo Bibolotti di Masterchef Italia 3? Dove lavora oggi l’ex concorrente? Ha un ristorante?

Almo Bibolotti si era presentato alle selezioni di Masterchef 3 raccontanti ai giudici Bastianich, Cracco e Barbieri di possedere un albergo di lusso per cani. Notizia che aveva destato molto stupore e molta curiosità. Così come la sua cucina, delicata, ma potente e ricca di rimandi alla tradizione. Un modo di trattare gli alimenti che non solo gli è valso l’ingresso a Masterchef Italia, ma l’ha portato ad arrivare in finale dove si è scontrato con Federico Ferrero, e lo ha condotto anche a partecipare a Masterchef All Stars! Ma cosa fa oggi Almo? È possibile assaporare i suoi piatti e la sua cucina?

Cosa fa oggi Almo di Masterchef?

Dopo l’esperienza di Masterchef, Almo da bravo imprenditore non ha assolutamente abbandonato la sua principale occupazione, ossia l’hotel per cani. Ma come ovvio a gestirlo è stata la moglie mentre lui cavalcava l’onda del successo dato dal cooking show. Oggi Almo però ancora non lavora in nessun ristorante anche se guardando al suo profilo Instagram sembra che ci sia qualcosa che bolle in pentola.

Almo infatti ha pubblicato da poco un logo dedicato proprio a lui e al mondo della cucina, Almo Food e ha raccomandato ai suoi followers di rimanere aggiornati per prossime novità. Intanto comunque Bibolotti continua a cucinare: viene chiamato spesso a partecipare ad eventi, a svariati cooking show ed è anche testimonial di alcuni prodotti da cucina.

Il piatto più famoso: gli spaghetti all’assassina

Il suo piatto più famoso è senza dubbio il famigerato spaghetto all’assassina. Proprio con questa ricetta si è presentato a Masterchef All Stars e ha conquistato i giudici, ma soprattutto Joe Bastianich. Un successo per una preparazione veramente quasi aggressiva con una modalità di cucinare la pasta e di preparare il sugo che ancora non avevamo visto nella cucina di Masterchef.

Insomma, Almo Bibolotti di Masterchef 3 oggi è un papà e un imprenditore di successo. Sua moglie è al suo fianco anche nell’avventura lavorativa dell’hotel e, da quello che possiamo vedere sui social, il loro amore è forte e solido!