Dove si trova il mare più bello che ha ricevuto il riconoscimento delle Bandiere Blu. La classifica delle regioni e le spiagge più belle d’Italia

L’Italia con circa 7 mila chilometri di costa ha innumerevoli spiagge, baie e cale di ogni tipo. E fra riserve naturali che arrivano fin sul mare, borghi e località balneari la scelta è davvero ampia su dove andare in vacanza. Ma dove si trova il mare più bello d’Italia? Le Bandiere Blu 2021 definiscono la classifica delle regioni con le spiagge più belle e la graduatoria di quest’anno disegna un’Italia diversa.

Le Bandiere Blu giunte al 35esimo anno sono un riconoscimento dato dalla FEE, Foundation for Environmental Education, sulla base di 32 criteri. Si valuta dunque non solo la pulizia delle acque tout court, ma anche i servizi, le strutture alberghiere, l’attenzione all’ambiente, la depurazione delle acque, la presenza di piste ciclabili e aree pedonali.

Bandiere Blu 2021, la regione con il mare più bello d’Italia

La classifica delle Regioni più premiate con le Bandiere Blu per il 2021 vede al primo posto ancora per l’11 anno consecutivo la Liguria che si conferma la regione con il mare più bello con 32 località. Al secondo posto sale la Campania con 19 comuni che supera la Toscana che scende al terzo posto al pari merito con la Puglia con 17 posti.

Per il 2021 sono 416 le spiagge Italiane che sono state insignite della Bandiera Blu, 9 in più dello scorso anno, che fanno capo a 201 località sparse per lo Stivale. A giudicare oltre la FEE anche i ministeri del Turismo, delle Politiche Agricole e della Transizione ecologica che hanno valutato le località balneari italiane.

Nelle Bandiere Blu sono presenti anche le località di lago. In questa classifica al primo posto c’è il Trentino con ben 10 località.

Liguria 32 località Campania 19 località Puglia/Toscana 17 località Marche 16 comuni Calabria 15 località Sardegna 14 comuni Abruzzo 13 località Lazio 11 comuni Trentino 10 località Sicilia 10 località Veneto 9 comuni Emilia Romagna 7 località Friuli Venezia Giulia 2 comuni Piemonte 2 località Molise 1 comune Lombardia 1 comune

Le spiagge più belle d’Italia per l’estate 2021

La Liguria con 32 località e 77 spiagge bandiera Blu guida la classifica delle spiagge più belle e premiate d’Italia. La Sardegna seppur baciata da un mare bellissimo vanta meno servizi e meno salvaguardia ambientale ed ha quindi ‘solo’ 45 spiagge bandiera Blu.

Ma quali sono queste spiagge bellissime? Fra le spiagge premiate della Liguria Bandiere Blu 2021 troviamo la splendida Baia del Silenzio a Sestri Levante, una delle spiagge più belle d’Italia, poi la spiaggia di Lerici, Loano Camogli.

In Campania che quest’anno è salita in classifica e fra le spiagge premiate troviamo in provincia di Napoli, Massa Lubrense e Vico Equense, Sorrento, poi in provincia di Salerno sulla costiera amalfitana e sorrentina come Ascea, Agropoli, Positano, Pollica, Castellabate e Casal Velino.

In Puglia le splendide spiagge del Salento come Porto Badisco e Baia dei Turchi vicino Otranto, Torre dell’Orso, San Foco, Porto Selvaggio, Marina di Pescoluse, le cosiddette Maldive del Salento. In provincia di Foggia c’è Peschici e le Tremiti.

In Toscana le spiagge di Castiglion della Pescaia, fra cui la splendida spiaggia delle Rocchette, e Follonica. Poi si sale: Piombino, Bibbona, San Vincenzo, Livorno, Forte dei Marmi, Camaiore, Massa, Marina di Pisa e Marina di Carrara.

Nelle Marche le spiagge bandiera Blu sono disseminate lungo tutta la costa. Da Nord Gabicce Mare, Pesaro, Fano, poi scendendo la spiaggia di Senigallia, Sirolo, Numana con la famosa spiaggia delle Due Sorelle, poi San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Fermo.

In Calabria la maggior parte dei lidi Bandiera Blu fanno parte della provincia di Cosenza. Troviamo tra le altre Praia a mare e la spiaggia di San Nicola Arcella, la celebre dell’Arcomagno. Poi Soverato in provincia di Catanzaro, Roccella Jonica, una delle spiagge low cost d’Italia e dall’altra parte Tropea, il borgo più bello d’Italia 2021.

In Sardegna la spiaggia di Cagliari del Poetto e Sant’Antioco nella Sardegna del Sud. In provincia di Sassari, dunque al Nord, le spiagge de La Maddalena, di Santa Teresa di Gallura, di Palau e Castel Sardo.

In Abruzzo sono Bandiera Blu fra le altre le spiagge di Vasto di Pescara, di Roseto degli Abruzzo, di Silvia, Giulianova e della spiaggia più low cost d’Italia, Pineto.

Nel Lazio le spiagge più belle, Bandiera Blu, sono tutte nel litorale Sud, fra queste Anzio con la Riserva di Tor Caldara, ma anche le spiagge di Ponente e Levante; e poi Sperlonga, Circeo, Terracina, Gaeta e le new entry Fondi e Minturno.

In Sicilia la maggior parte delle Bandiere Blu le troviamo in provincia di Messina, tra queste Tusa, Santa Teresa di Riva e l’isola di Lipari, Stromboli e Vulcano. Poi in provincia di Ragusa troviamo fra le altre Modica, mentre in provincia di Agrigento Menfi.

In Veneto è bandiera Blu il Lido di Venezia, Bibione a San Michele al Tagliamento, Jesolo, Chioggia ed Eraclea.

In Trentino sono Bandiera Blu le spiagge di lago tra queste Tenna, Levico Terme, Pergine Valsugana, Lavarone.

In Emilia Romagna fra le 7 località premiate troviamo il mare di Cesenatico, di Cervia e del Lido di Ravenna. In provincia di Rimini, la spiaggia di Cattolica, di Misano Adriatico e di Bellaria Igea Marina.

In Piemonte le spiagge di lago di Lido di Gozzano e di Cannero Riviera.

In Friuli Venezia Giulia sono Bandiera Blu la spiaggia di Lignano Sabbiadoro e la spiaggia di Grado.

In Molise la Bandiera Blu è la spiaggia di Lido di Campomarino in provincia di Campobasso.