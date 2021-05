In uscita il 24 novembre 2021, il film House of Gucci è stato girato in diversi i luoghi d’Italia. Dal Lago di Como alla Capitale, conosciamo le location.

House of Gucci è sicuramente il film dell’anno: sulla bocca di tutti, appassionati cinefili e modaioli, l’ultima fatica di Ridley Scott ha conquistato già la nostra attenzione. Oltre la presenza di star di prima grandezza ad interessare (noi italiani soprattutto), sono i luoghi del film, quasi interamente situati in Italia.

Basato sul libro del 2001 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed di Sarah Gay Forden, il film ricostruisce le vicende dell’omicidio di Maurizio Gucci, presidente dell’omonima maison, avvenuto il 25 marzo del 1995.

Un film su un delitto tutto italiano che ha visto il continuo spostamento della mastodontica troupe, e dei fans alla ricerca della foto o dell’autografo di Lady Gaga, Adam Driver o Jared Leto, attraverso alcune delle location più belle del nostro Paese.

Leggi anche -> Le isole della Grecia dove sono stati girati i film <<

Tutte le location italiane di House Of Gucci

Tappa dopo tappa, da nord a sud, la storia del delitto Gucci si snoda lungo tutto lo Stivale. Vediamo le principali location made in Italy del film House of Gucci:

Gressoney – Saint- Jean

Milano

Lago di Como

Roma

Gressoney Saint Jean, prima tappa del film

La prima location delle riprese è stata la valdostana Gressoney Saint Jean, ai piedi del Monte Rosa. Utilizzata in sostituzione di St. Moritz dove la famiglia Gucci si era ritirata negli anni Ottanta, edificandovi quattro alberghi, la località montana ha ospitato la corposa troupe.

I residenti hanno contribuito ad aiutare la preparazione dei set necessari. Anche l’ex abitazione di Beck Peccoz, Villa Loubenò, è stata luogo di riprese: posta sulle piste di Weissmatten e nell’area pic-nic di Gressoney La Trinité, la villa, costruita agli inizi del ‘900, racconta l’importante storia d’amore tra la regina Margherita di Savoia e il barone Peccoz.

Milano, cuore del film

La capitale della moda italiana, Milano era la sede della società Gucci e luogo in cui è avvenuto l’omicidio: in via Palestro,20 Maurizio Gucci perse la vita con tre colpi di pistola. Le riprese hanno coinvolto tutto il centro della città, da piazza Duomo a Galleria Vittorio Emanuele, da Piazza della Scala a via Festa del Perdono per finire alla libreria storica, Cortina. Anche il ristorante Il Salumaio, nel cortile Palazzo Bagatti Valsecchi, è stato utilizzato per girare alcune scene.

Lago di Como, terza location del film

Le riprese, verso metà marzo, si sono spostate sul Lago di Como, nei comuni di Lenno e Ossuccio. In particolare, è la splendida Villa Balbiano a fare da set privilegiato. Palazzo storico appartenuto al Cardinale Tolomeo Gallio che lo fece costruire come residenza privata nel 1500, la villa è ad oggi l’unica abitazione privata del Lago.

La residenza consta di sei lussuose suite progettare dal celebre decoratore d’interni Jacques Garcia. La tariffa giornaliera? “solo” 9.000 euro al giorno!

Roma, fine delle riprese italiane per Lady Gaga

Nella chiesa di Santa Maria in Campitelli, presso il ghetto ebraico di Roma, sono state girate le scene del matrimonio tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani (la presunta mandate dell’omicidio) alias Adam Driver e Lady Gaga.

Anche la centralissima Via Condotti si è vista protagonista di alcune scene, soprattutto tra la popstar e il mitico Al Pacino. Per la permanenza degli attori, inoltre, è stato scelto il rinomato Baglioni Hotel Regina, dove si respira ancora la dolce vita felliniana.

Le location e i luoghi in Italia dove è stato girato House of Gucci il film con Lady Gaga sono stati blindati durante le riprese. I fan però sono riusciti ad affacciarsi per vedere da vicino la famosa cantante.