Grecia quando si può andare: apertura ai turisti dal 15 maggio

La Grecia apre i confini ai turisti dal 15 maggio, con nuove regole e disposizioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per programmare il proprio viaggio.

La Grecia apre le porte ai turisti, che già si chiedevano ansiosi quando sarebbe stato possibile andare sulle spiagge dell’amata meta del Mediterraneo. La Grecia sta aprendo i suoi confini però gradualmente, per permettere di contenere la pandemia di Covid-19, ma è già pronta per i mesi estivi.

Ecco quando si può andare in Grecia, le regole e i voli disponibili per poter raggiungere le città e le isole della nazione.

Quando si può andare in Grecia

Dal prossimo 15 maggio la Grecia riapre i confini ai turisti provenienti dall’estero (Unione Europea, Regno Unito, Israele, Serbia, Stati Uniti ed Emirati Arabi); una mossa che segue la riapertura generale delle attività nel Paese dopo il lungo lockdown invernale.

La Grecia non soltanto riapre – in realtà si poteva già entrare nel Paese – ma ha eliminato l’obbligo della quarantena di 7 giorni che di fatto impediva il turismo.

Dal 15 maggio apertura dei confini senza obbligo di quarantena per i turisti

Da inizio giugno voli diretti internazionali per le isole greche

Da inizio giugno traghetti dall’Italia alle isole della Grecia

In un Paese dove il settore turistico vale circa 1/5 del PIL economico, la Grecia ha puntato moltissimo sull’estate 2021, ma in sicurezza. La vaccinazione di massa nelle isole a partire dallo scorso marzo, che sono diventate così isole-covid free, ha contribuito infatti enormemente a dare un’immagine di sicurezza. La conseguenza attesa e sperata sono state le migliaia di prenotazioni per le prossime vacanze.

Cosa ha riaperto in Grecia

L’apertura ai turisti stranieri è il passo successivo alle riaperture progressive che stanno avvenendo in Grecia. Dopo il ungo lockdown invernale da inizio maggio a fronte di una situazione epidemiologica sotto controllo e a una campagna vaccinale che prosegue hanno riaperto molte attività.

Al momento è possibile sedersi nei tavoli esterni di bar, ristoranti e café, sono aperti i negozi, i parrucchieri solo su appuntamento. I maggiori siti archeologici come l’Acropoli di Atene sono nuovamente visitabili, così come i musei. Al momento c’è ancora il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, ma è una misura che sarà progressivamente revocata nelle prossime settimane.

Leggi anche -> Le isole della Grecia meno turistiche e meno affollate <<

Le regole per viaggiare in Grecia

Chi vuole andare in vacanza in Grecia dovrà seguire delle regole per poter entrare nel Paese. Sebbene infatti dal 15 maggio si possa entrare e sono state revocate le misure più stringenti, per contenere la diffusione del Covid-19 ci sono delle precauzioni da rispettare.

Per entrare in Grecia è necessario:

certificato vaccinale o tampone negativo

compilare il modulo PLF

E’ importante sapere che non è obbligatorio essere vaccinati per poter entrare in Grecia, ma se non lo si è occorre fare un tampone prima della partenza, almeno 72 ore prima dell’arrivo e presentare allo sbarco la ricevuta di negatività. Questa deve essere in inglese e recare il numero di carta d’identità o del passaporto. Se invece si ha completato la vaccinazione occorre esibire il relativo certificato.

Anche chi arriva in traghetto ora, a differenza di quanto succedeva fino al 26 aprile, deve eseguire il tampone ed esibire il certificato di negatività. E’ possibile anche essere sottoposti a campione a tampone una volta sbarcati.

È necessario, poi, compilare il modulo PLF, un documento che va compilato un giorno prima dell’arrivo in Grecia, dove saranno specificati i dati del turista che servono al governo a monitorare la situazione. Si deve compilare un solo documento per famiglia o per gruppo di viaggiatori. Lo trovate sul sito del governo.

Leggi anche -> Vacanze in Grecia: cos’è il PLF necessario prima di partire e dove trovarlo

Come arrivare in Grecia

Abbiamo appurato che dal 15 maggio si può andare in Grecia, si potrà organizzare un viaggio nelle tanto amate isole greche e godersi un po’ di relax. Ma come?

Se volete arrivare nelle isole della Grecia con l’aereo, al momento l’unico modo disponibile è quello di passare per Atene. I voli dall’Italia, infatti, sono disponibili solo per la Capitale da Roma, Milano, Napoli, Venezia e Bologna. Non ci sono ancora voli diretti internazionali per le isole greche.

Per raggiungere le isole dal 15 maggio, quindi, bisognerà per forza fare scalo e prenotare dei voli interni, al momento attivi, per poter trascorrere l’ultimo periodo primaverile a Santorini, Mykonos o Rodi.

Leggi anche -> Le isole della Grecia con aeroporto con voli diretti dall’Italia <<

I voli internazionali diretti per le isole partiranno ufficialmente a giugno. Le compagnie aeree si stanno organizzando e ognuna avrà una data di ripartenza diversa: ad esempio, Ryanair tornerà a volare per le isole il 3 giugno mentre Alitalia tornerà in attività il 1 luglio.

Se si vuole optare per la tratta via mare, i traghetti diretti alle isole greche ripartiranno dal 3 giugno.