Dove va Buffon a fine campionato: lo aspettano in Toscana

Il portiere della Juventus e della Nazionale Gigi Buffon ha un buen retiro sul mare dove va sempre a fine campionato: uno stabilimento balneare e un hotel in Versilia.

Quando finisce il campionato di calcio e inizia l’estate Gigi Buffon si rifugia sempre lì. E lì ci torna spesso, quasi appena può. Lì è casa e famiglia, ma è anche relax, mare e la sua altra vita da imprenditore turistico. Il buen retiro del portiere è il suo stabilimento balneare e il suo hotel.

Soprattutto ora che ha sancito l’addio alla Juventus a fine stagione. Tanto che la prossima settimana con l’inizio della stagione balneare si attende l’arrivo di Gigi Buffon in Riviera. Ma dove si trova lo stabilimento di Gigi Buffon?

Lo stabilimento balneare di Gigi Buffon: dove si trova

Gigi Buffon è nato a Carrara, città del nord della Toscana a due passi dalla Liguria e dal mare. Qui è cresciuto, qui ha continuato a vivere la sua famiglia e proprio qui sulle spiagge di Marina di Carrara e di Massa ha passato molte estati.

Così quando è diventato il numero uno prima del Parma e poi della Juventus (e non solo per il numero di maglia) Buffon ha deciso di investire i suoi guadagni diventando imprenditore immobiliare nel settore turistico. E la prima cosa che ha acquistato è uno stabilimento balneare.

Lo stabilimento balneare di Gigi Buffon è il Bagno La Romanina a Marina di Massa, in quel tratto di spiaggia detto località Ronchi, appena sopra Forte dei Marmi. Siamo nel cuore della Versilia, nota per la sua mondanità, le due discoteche e i volti famosi che la popolano. Ma anche per la sua bellezza compresa fra le colline delle Alpi Apuane e il mare limpido.

A gestire lo stabilimento è la famiglia Buffon soprattutto la sorella Guendalina, ex pallavolista con suo marito Mario Caruso, ex cestista. Lo stabilimento, apprezzato per la sua eleganza, offre oltre ai soliti ombrelloni, anche dei gazebo e dispone di una piscina, un campo da calcetto e due campi da beach volley. Inoltre c’è un ristorante con piatti di pesce e specialità toscane.

Dove si trova l’Hotel del portiere della Juve

A poca distanza dallo stabilimento Gigi Buffon ha un altro luogo dove andare per rilassarsi e farsi coccolare dalla famiglia: l’hotel Stella della Versilia. L’albergo è stato così chiamato in onore della mamma, Stella per l’appunto, volto conosciuto al pubblico viste le sue tante apparizioni in tv, anche lei con un passato nello sport: è stata infatti una discobola e pesista.

L’hotel è gestito dalle sorelle di Gigi Buffon: Veronica, – anche lei come tutti in famiglia è un ex sportiva, ex pallavolista come la sorella – e Guendalina.

L’albergo, un quattro stelle, giudizio ‘eccellente’ su Booking è situato in una posizione invidiabile: immerso nella pineta, vicino al mare, appena 200 metri, e a due passi dalla frenetica movida di Forte dei Marmi. Dispone di una piscina, una spa con sauna e bagno turco, un centro estetico, un ristorante con prodotti tipici toscani e un’enoteca. Ed ovviamente una spiaggia privata il Bagno Emilia raggiungibile con le bici a disposizioni dei clienti.

L’hotel dispone di 22 camere e 3 suites. Una camera doppia standard costa 200 euro a notte ad inizio estate. Ad agosto a Ferragosto il prezzo vola a 349 euro.

Gigi Buffon a fine campionato lascia quindi la sua villa di Torino per rifugiarsi in famiglia prima di partire con il suo yacht per delle vacanze in Sardegna o Grecia. E ripassa sempre per lo stabilimento di Massa Marina prima di ricominciare a giocare.

Chissà se quest’anno la sua permanenza in Toscana durerà di più. C’è chi giura che Buffon quest’anno a fine estate non riparte e resterà in Versilia e che sta già vedendo per l’acquisto di una casa. O almeno questo sperano gli abitanti e tifosi di Massa e Carrara.