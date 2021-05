Coronavirus | Addio mascherina all’aperto anche in Italia: la data

Il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato da quando la mascherina non sarà più obbligatoria.

La mascherina all’aperto in Italia è ancora obbligatoria. Ma quando potremo levarcela e tornare a respirare ancora un po’ più di normalità? A darci un sorta di deadline della mascherina è il sottosegretario alla Salute, Piepaolo Sileri che ha dichiarato quando potremo non indossarla all’aperto.

Mascherina addio? Ma da quando?

Ormai ci siamo abituati ad indossare la mascherina. In questo lungo periodo di emergenza Covid proprio questo semplice strumento è stato il nostro principale scudo contro il virus. Anche se siamo ormai entrati nell’ottica di indossarla sempre, quando ce la leviamo ci sentiamo molto meglio. Ecco allora che sapere quando non sarà più obbligatorio usarla all’aperto diventa una di quelle notizie fondamentali.

Le parole di Sileri: quando ci leveremo la mascherina?

A darci la good news è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri che ha dichiarato che ci potremo levare la mascherina all’aperto in situazioni di non assembramento, quando raggiungermo i 30 milioni di vaccinati. Quando supereremo questa soglia, trascorse tre settimane dalla prima dose data agli ultimi italiani che servono per arrivare a questo numero, si suppone che la protezione dal Covid-19 sarà buona.

Come riporta Tgcom24 Sileri ha dichiarato che in quelle specifiche condizioni: “La mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela solo quando c’è rischio”. Chiaramente, lo ribadiamo, non ora. Ma quando avremo raggiunto la soglia di almeno 30 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

L’impegno di tutti per sconfiggere il Covid

Ci vuole dunque ancora un po’ di pazienza prima di poterci togliere la mascherina all’aperto. Tuttavia non è importante solo aspettare che il numero dei vaccini aumenti. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per contribuire a mantenere bassi i numeri del contagio e di conseguenza la circolazione del virus.

Un impegno collettivo di pazienza e rispetto delle regole che, prima o poi, ci porterà a raggiungere le attuali condizioni di Spagna e Israele dove sembra che l’emergenza Covid stia lentamente sparendo.