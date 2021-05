Festa della mamma 2021 le frasi brevi più belle da inviare. Frasi originali, divertenti, citazioni

Frasi brevi per la Festa della Mamma 2021 da inviare su whatsapp o da scrivere su un biglietto. Frasi che vanno dritto al punto, senza perdersi in lungaggini, in stucchevoli giri di parole. Quello che volete dire è un ‘grazie, ti voglio bene, auguri ma’ solo un po’ più articolato, un po’più poetico. Per questo abbiamo creato per voi frasi brevi originali, selezionato le più belle citazioni – brevi- sulla mamma, scelto le frasi più belle e dolci.

Potete fare gli auguri anche inviando una canzone o un’immagine o scegliere una frase più lunga per la Festa della Mamma 2021. Qualsiasi sceglierete sarà comunque un abbraccio che farà sorridere vostra madre e la farà sentire speciale nel giorno della sua festa.

Festa della mamma 2021: frasi brevi e originali

Per dimostrare affetto e un sincero ringraziamento non c’è bisogno di gesti eclatanti, né di regali preziosi, basta davvero poco, una una dichiarazione di affetto, semplice e diretta. Una mamma poi non ha bisogno di altro. Per questo una frase breve riesce ad arrivare dritta al cuore e a fare breccia.

Ecco dunque le più belle frasi brevi per la festa della mamma 2021 da inviare o da scrivere su un biglietto.

Grazie mamma di avermi sempre illuminato il cammino e di farlo ancora!

Auguri Mamma, sei il dono più prezioso!

Sei il porto sicuro dove tornare, il faro che indica la via, i remi per andare lontano!

Sei un raggio di sole! Auguri Mamma!

Grazie di esserci sempre, sei sempre la mia forza!

Tanti auguri Mamma! Sono il figlio più fortunato del mondo perché ho una mamma come te!

Auguri Mamma! Grazie per tutte le volte e per quelle che ci saranno! Sei il mio angelo custode!

Buona Festa Mamma! Grazie per aver visto in me sempre il meglio!

Tanti auguri Mamma! Mi hai illuminato il cammino e continui a farlo!

Auguri Mamma! Che ogni giorno possa essere pieno di sorrisi e felicità!

Grazie mamma perché mi hai insegnato a volare fino ad ogni mio desiderio!

Auguri Mamma! Tu che sai già tutto prima che te lo dico sai già allora quanto bene ti voglio!

Grazie Mamma, il tuo sorriso è la luce!

Grazie Mamma, perché se c’è del bene in me è grazie ai semi che tu piantasti e coltivasti!

Tutto passa e tutto cambia, tranne il mio amore per te Mamma.

E’ l’amore che mi hai dato il miglior insegnamento del mondo. Grazie.

Per pronunciare la parola mamma la bocca bacia due volte.

Una sola parola per descrivere un pezzetto di paradiso in terra, quella parola è mamma

-> Guarda anche: Le canzoni dedicate alla mamma: testi e frasi da inviare <-

Citazioni per la Festa della mamma: frasi e aforismi

Scrittori, poeti, artisti di ogni fama hanno dedicato delle frasi alla mamma. Potete prendere in prestito i loro versi per augurare Buona Festa alla vostra mamma. Abbiamo selezionato alcune delle più belle citazioni, aforismi o frasi estrapolate da libri – tutte rigorosamente brevi da inviare la Festa della mamma 2021.

Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono” (Honoré de Balzac)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre (Abraham Lincoln)

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri.(Proverbio ebraico)

Una buona madre vale cento maestri (La madre, Victor Hugo)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln)

La mano che fa dondolare la culla, è la mano che regge il mondo (William Ross Wallace)

Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma (La Legge di Murphy)

Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre (Elsa Morante)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini. (Christian Bobin)

-> Guarda anche: le immagini per la Festa della mamma: dolci e divertenti -<

Frasi divertenti per la Festa della Mamma

L’amore per la propria mamma si può esprimere anche con una frase divertente e spiritosa. Mandare un messaggio di auguri è un pensiero di affetto e se fa scaturire anche un sorriso allora il bene è arrivato. Se volete far ridere vostra madre ecco le frasi spiritose da inviare per la Festa della Mamma 2021.

La mamma è la parte più femminile dei genitori. [Roberto Benigni]

Di mamma ce n’è una sola. E meno male chi ne sopporterebbe due?

Non ho ancora capito se la mamma è un’istituzione utile all’umanità o se è stata inventata dal Padre eterno per far guadagnare gli psicoanalisti. [Oliviero Toscani]

Non sono mai stato il cocco di mamma, sebbene fossi figlio unico. [Thomas Berger]

La mamma è quella creature che più di tutto il resto ha sempre un pensiero in testa: Hai mangiato?

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. [Oscar Wilde]

Mamma dici sempre che devo risparmiare quindi…ecco il mio regalo: un bel messaggio pieno di auguri e amore! Sei fiera di me?!

Mamma ho detto a tutti quanto tu sia straordinaria e generosa. Ma non ci credono! Glielo vogliamo dimostrare? Basta che mi dai 100 euro…

Dal dizionario: mamma, sostantivo femminile, spesso troncato in mà o allungato con il suffisso ‘aaaaaa’, ovvero maaaaaaa: persona che svolge il lavoro di 30 persone gratuitamente. (vedi anche alla voce ‘santa’).

La Mamma è l’unica persona assieme ai maghi di professione in grado di far sparire e riapparire gli oggetti negli armadi.

Regole della Mamma. Numero 1: la mamma è il boss. Numero 2: guarda la 1.

Sono felice che proprio tu sei la mia mamma: un’altra non mi avrebbe sopportato così a lungo!

La mamma ha sempre ragione. Anche quando ha torto.

Un biglietto o un messaggio su whatsapp, qualsiasi modo scegliate va bene per inviare i vostri auguri. Una frase, breve o lunga, ma piena di affetto sarà il modo migliore per celebrare la vostra mamma nel giorno della Festa della Mamma 2021.