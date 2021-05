Biglietti di auguri per la Festa della Mamma da scaricare gratis

Festa della mamma 2021: biglietti di auguri da inviare per whatsapp o condividere su Facebook. Immagini con frasi da scaricare gratis

La Festa della Mamma 2021 è il 9 maggio e per festeggiare la propria mamma non servono grandi gesti o regali costosi (ma non fanno neanche male!) basta una frase di auguri sincera, un pensiero di affetto, un biglietto di auguri da inviare via whatsapp. Le immagini di auguri per la Festa della Mamma sono un modo per arrivare dritto al cuore e restare impressi.

E se vostra mamma non è avvezza alla tecnologia potete scaricare e poi stampare il biglietto e consegnarlo a mano. Oppure lasciarlo nella buca delle lettere, sarà una sorpresa molto gradita. Le immagini sono uno dei modi per fare gli auguri: potete scegliere tra molte frasi originali, oppure inviarle una canzone o rubare le parole di un poeta o scrittore. Tante sono le idee per gli auguri di Buona Festa della Mamma 2021.

Biglietti d’auguri Festa della Mamma

Un’immagine dice più di mille parole e immaginate quante ne può dire un’immagine con una frase di auguri! Inviare un biglietto di auguri alla vostra mamma è un dolce pensiero con cui la conquisterete.

I biglietti di auguri per la Festa della mamma 2021 che abbiamo creato per voi sono originali, sono immagini che non troverete altrove e che potete scaricare sul vostro device, smartphone, tablet o pc che sia. Una volta scaricati potrete condividerli inviandoli su whatsapp, facebook o inviarli tramite email.

Se vostra mamma non è troppo avvezza alla tecnologia o semplicemente volete un biglietto per il vostro regalo o ancora volete creare un regalo incorniciando uno di questi biglietti, allora dopo averlo scaricato dovrete ovviamente stamparlo. In nessun dei due casi, condividerlo online o stamparlo dovrete pagare nulla: il download dei biglietti e delle immagini che trovate qui è totalmente gratuito.

