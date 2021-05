Come fare e scirvere gli auguri per la Festa della Mamma in tutte le lingue del mondo per una celebrazione super internazionale?

Come si dice Auguri e buona Festa della Mamma in francese? E in inglese? E nelle lingue di tutto il mondo? Le celebrazioni del 9 maggio sono arrivate e per trovare un modo originale di fare gli auguri alla propria madre potreste pensare di stupirla con una serie di frasi e di pensieri in tutte le lingue che conoscete.

Molto probabilmente l’inglese, lo spagnolo e il francese sono le più quotate, ma noi siamo qui apposta per aiutarvi a fare gli auguri della Festa della Mamma in tantissime lingue diverse.

Le frasi di auguri per la Festa della Mamma nelle lingue del mondo

La data della Festa della Mamma è il 9 maggio 2021 e le celebrazioni quest’anno cadono nuovamente in un contesto di pandemia. Sembra che l’Italia ne sia quasi fuori, a patto che la campagna vaccinale prosegua e che le persone rispettino le regole di distanziamento sociale e quelle relative all’indossare i DPI.

Tuttavia molti di noi ancora non si sentono di viaggiare e andare in vacanza. Fare gli auguri della Festa della Mamma in tante lingue diverse di tutto il mondo potrebbe quindi essere un modo carino per far sentire vostra madre come trasportata in un viaggio lontano da casa.

Inglese : Happy Mother’s Day. Sicuramente la lingua più internazionale di tutte, perfetta per un augurio che abbraccia tutto il mondo.

: Happy Mother’s Day. Sicuramente la lingua più internazionale di tutte, perfetta per un augurio che abbraccia tutto il mondo. Francese : Bonne fête des mères. Voliamo fisicamente all’ombra della Torre Eiffel per fare gli auguri alla mamma in occasione della sua festa!

: Bonne fête des mères. Voliamo fisicamente all’ombra della Torre Eiffel per fare gli auguri alla mamma in occasione della sua festa! Spagnolo : Feliz día de la madre. Chiosate il vostro biglietto di auguri per la Festa della Mamma questa frase e un simpatico “olè”. In un attimo vi sembrerà di suonare delle nacchere e passeggiare sulla Rambla!

: Feliz día de la madre. Chiosate il vostro biglietto di auguri per la Festa della Mamma questa frase e un simpatico “olè”. In un attimo vi sembrerà di suonare delle nacchere e passeggiare sulla Rambla! Tedesco : Alles gute zum Muttertag. Lo sappiamo, questa non è una lingua morbida, eppure questa volta gli auguri per le madri hanno comunque un suono pieno di amore!

: Alles gute zum Muttertag. Lo sappiamo, questa non è una lingua morbida, eppure questa volta gli auguri per le madri hanno comunque un suono pieno di amore! Cinese : 母亲节快乐. Tosta eh… Si pronuncia Muqīn jié kuàilè e donerà un tocco orientale a tutto ciò che state organizzando per celebrare la Festa della Mamma con un augurio originale!

: 母亲节快乐. Tosta eh… Si pronuncia Muqīn jié kuàilè e donerà un tocco orientale a tutto ciò che state organizzando per celebrare la Festa della Mamma con un augurio originale! Greco: καλή ημέρα της μητέρας. Si pronuncia kalí iméra tis mitéras e visto che la Grecia sembra essere una delle nazioni più libere in termini di contagio da Coronavirus, questi auguri per la Festa delle Madri hanno anche un sapore di libertà!

Abbiamo visto un po’ di auguri per la Festa della Mamma da pronunciare o scrivere in tutte le lingue del mondo. Potrebbe essere un’idea regalo originale per gli auguri e un bigliettino personalizzato che la faccia sentire in vacanza! Che ne pensate?