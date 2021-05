Alberto Menino Masterchef 7: cosa fa oggi e dove lavora?

Alberto Menino Masterchef 7: dove lavora oggi il concorrente appassionato di funghi, terzo classificato?

Che fine ha fatto Alberto Menino di Masterchef Italia 7? Lo abbiamo visto conquistare il terzo posto nella sua edizione e poi partecipare anche a Masterchef All Stars, ma oggi dove lavora Alberto di Masterchef? Ha un suo ristorante? Il concorrente dopo l’esperienza televisiva si è detto deluso dal non aver vinto, ma allo stesso tempo ha capito che quella è stata un’esperienza importante che lo porterà a raggiungere altri importanti traguardi.

Dove lavora oggi Alberto, Masterchef 7

Se vi state chiedendo se Alberto Menino oggi ha un ristorante la risposta è no. Continua però a lavorare a La Fungaia, l’azienda di famiglia che dal 1980 si occupa di preparare e vendere tutti i prodotti tipici dell’Oltrepò Pavese, soprattutto funghi.

Alberto a Masterchef aveva raccontato della sua passione per questo prodotto, nata proprio grazie al lavoro nella famiglia. Alberto è un micologo e grazie all’esperienza del cooking show ora anche le ricette e le lavorazioni dei prodotti venduti dall’azienda di famiglia sono diventate ancora più interessanti ed elaborate.

L’offerta di lavoro dallo chef Bruno Barbieri

Dopo Masterchef Alberto Menino pare abbia ricevuto un’offerta lavorativa dallo chef e giudice Bruno Barbieri, ma non sappiamo con certezza se si sia realizzata oppure no perché sul suo profilo personale di Instagram non ci sono aggiornamenti da ottobre 2020. Sappiamo grazie ad alcune interviste passate che Alberto voleva fare degli stage un po’ in giro per il mondo proprio per migliorare ancora di più la sua cucina e le sue capacità.

Alberto di Masterchef 7 quindi continua a cucinare, per passione e per lavoro, si dedica all’azienda di famiglia, ma non è escluso che passato questo difficile periodo per il mondo della ristorazione trovi il suo posto tra i fornelli di qualche importante cucina o ristorante d’Italia.