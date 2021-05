Nuove offerte voli Ryanair per la Grecia quest’estate 2021. Prenota la tua vacanza nelle isole greche ad un prezzo super conveniente. Ecco le nuove rotte

Con il lascia passare del governo greco al turismo straniero, la Grecia e le sue caratteristiche isole da sogno, sono tornate in vetta alle destinazioni più ambite di quest’estate 2021. E quindi Ryanair, la compagnia low cost più gettonata, si è subito messa in moto per con offerte a prezzi vantaggiosi e combinazioni di viaggio per tutte le tasche.

Dopo più di un anno, l’andare in vacanza in Grecia sarà il modo migliore per lasciarsi alle spalle tutto e tornare alla normalità. Anche se la riapertura dei confini ellenici sarà ovviamente all’insegna di controlli di sicurezza sanitaria e sarà necessario organizzarsi per tempo per andare in Grecia (ci sono regole per entrare in Grecia quest’estate non solo il passaporto vaccinale europeo), ne varrà la pena!

Voli Ryanair in Grecia: rotte 2021

Data la grande richiesta Ryanair ha aumentato i suoi voli in Grecia per l’estate 2021. Così la compagnia irlandese ha affiancato alle destinazioni greche più popolari, come Salonicco, Atene, altre meravigliose mete come Kos, Corfù, Rodi, Santorini, Zante, Mykonos,Creta. Il numero delle rotte, inoltre, è aumentato notevolmente al fine di garantire un numero sufficiente di voli per le più diverse fasce orarie.

Nella stagione estiva Ryanair opererà voli frequenti su almeno 107 rotte di cui 46 nuove, tra cui: 18 nuove rotte da Corfù, 15 da La Canea (Creta) e 27 da Rodi. Da ricordare però che tutte queste rotte saranno aperte da luglio 2021. Quindi hai ancora qualche mese per trovare la combinazione giusta. Eccone qualcuna.

Offerte voli Ryanair in Grecia estate 2021

La Ryanair, già da qualche mese, ha lanciato sul mercato offerte speciali con tariffe a partire da prezzi super vantaggiosi, a seconda dell’aeroporto di partenza. Ma ti riveliamo un segreto: per ottenere il biglietto al prezzo più basso cerca di combinare date e orari più competitivi cercando di essere il più flessibili possibile! .

Tra le migliori offerte voli Ryanair per la Grecia per il periodo estivo troviamo delle promozioni davvero interessanti. Dall’aeroporto di Milano Malpensa verso Santorini, una delle offerte più vantaggiose per una settimana nel mese di luglio, dal 7 al 14, con partenza alle 11:35 e ritorno alle 15:50. Il prezzo è irrisorio, solamente 33,98 euro andata/ritorno.

Se invece vuoi passare il ferragosto a Mykonos? parti da Roma Ciampino il 12 agosto alle 17:25 e torni il 19 agosto alle 20:15, ad un prezzo davvero unico per una delle mete più esclusive dell’arcipelago greco nel mese di punta: 60,48 euro andata/ritorno.

Per una vacanza di fine estate, per approfittare dell’affollamento in diminuzione nelle spiagge tipico del mese di agosto, prendi da Napoli l’aereo il 7 settembre alle 06:40 per Rodi e ritorna il 14 settembre alle 10:10. Il prezzo competitivo è 46,48 euro andata/ritorno.

Importante da ricordare anche che se vuoi cambiare la prenotazione e spostare il viaggio, puoi farlo senza pagare supplementi o penali con l’offerta Cambio Volo Zero fino al 31 ottobre 2021. L’offerta prevede due cambi gratuiti e come unica somma da pagare, la differenza tra il vecchio e il nuovo volo, qualora quest’ultimo costasse di più.

Cosa aspetti? prenota la tua vacanza per l’estate 2021!