Katia Salzano, dove si trova il suo centro per dimagrire mangiando?

Dove si trova il centro di Katia Salzano, la guru del dimagrimento controllato senza sottoporsi a diete estreme e faticose?

Il Regno di Katia Salzano è il titolo del programma in onda su Real Time che racconta la vita, il successo e il famigerato metodo della coach di Caivano, un comune vicino a Napoli. Ma chi è e dove si trova la sede della sua azienda per apprendere il metodo Katia Salzano per dimagrire mangiando con la tecnologia da lei ideata??

Il regno di Katia Salzano: dov’è il suo centro dimagrante?

Il programma Il Regno di Katia Salzano ricorda in qualche modo il format de Il Salone delle Meraviglie di Federico Fashion Style. Si raccontano infatti le peripezie all’interno del centro dimagrante che si trova proprio a pochi passi da Napoli, a Caivano.

Il Metodo Salzano è accattivante perché parla di dimagrire mangiando, praticamente il sogno di tutte le donne. Nel corso delle puntate del programma di Real Time vedremo svelati un po’ di segreti di Katia, presi proprio dalle sue diete più famose ed importanti.



Il metodo Katia Salzano e la filosofia della dieta

Sul sito ufficiale https://www.metodokatiasalzano.it/ scopriamo qualcosa di più sul suo lavoro. Nella sezione dedicata al “chi siamo” leggiamo che Katia studia da più di 20 anni e il suo “motto” è che il corpo non è un oggetto da mostrare, ma un bene che va curato e merita attenzioni perché non deve essere solo bello, ma in salute. La Dottoressa Katia Salzano ha quindi ideato un suo metodo e anche dei macchinari brevettati con la finalità di disintossicare l’organismo.

Su come funzioni concretamente il Metodo Katia Salzano applicato nel suo centro di Caivano non abbiamo notizie. Come giusto la guru del dimagrire mangiando tiene ben segrete tutte le sue indicazioni e viene da dire, ovviamente, provare per credere!

Voi conoscevate la dottoressa Salzano o siete mai stati nel suo centro? Molto probabilmente dalla messa in onda del reality in poi i clienti schizzeranno alle stelle e tutti saranno curiosi di provare questo metodo di dimagrimento!