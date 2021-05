Nick Kamen dov’era nato e viveva il modello dei Levis

Il cantante e modello dei Levis Nick Kamen è venuto a mancare all’età di 59 anni, dopo una carriera passata tra moda e musica. Ecco dove è nato e dove viveva.

Nick Kamen, modello e musicista, è morto all’età di 59 anni, come il suo amico Boy George ha confermato la notizia mercoledì 5 maggio su Instagram. Ma dove’era nato e dove viveva il modello conosciuto in tutto il mondo per uno spot dei Levis 501?

Kamen aveva partecipato a uno spot pubblicitario del Levis 501, datato 1985, in cui si toglieva i blue jeans e la maglietta bianca in una lavanderia a gettoni. Fu l’inizio delle sua carriera.

Dopo l’enorme successo di quella campagna pubblicitaria, l’icona pop Madonna infatti lo contattò per collaborare con lei alla hit Every Time You Break My Heart, ancora oggi ricordata da tutti i suoi fan. Divenne così famoso in tutto il mondo.

Ma le radici di dov’era nato e dove tuttora viveva non le aveva mai recise. Ecco i luoghi dove è cresciuto Nick Kamen.

Nick Kamen, dov è nato: Harlow nell’Essex

Il modello dei Levis Nick Kamen era originario dell’Essex, della cittadina di Harlow.

Un paesino rurale inglese situato a ovest nella regione dell’Essex, Harlow fu costruita dopo la seconda guerra mondiale per far fronte alla carenza di alloggi del dopoguerra inglese.

Interessante sapere che questa cittadina possiede una delle più grandi collezioni di arte pubblica del Regno Unito, con pezzi di Henry Moore, Auguste Rodin e Barbara Hepworth che spuntano in luoghi inaspettati.

Harlow ha anche un particolare design urbano che la distingue dalle altre città dell’Essex, insieme a dei giardini acquatici, situati di fronte al recente Civic Center, molto belli da vedere.

Cosa vedere nell’Essex

L’Essex, terra di Nick Kamen, è una delle contee inglesi più sottovalutate, ma in realtà è piena di cose da fare e da vedere.

Questa variegata area inizia ai margini urbani di Londra da un lato e si fonde con la campagna rurale del Suffolk dall’altro. Poi ci sono ben 350 miglia di costa, 35 isole, due aeroporti internazionali (Stansted e Southend) e la più antica città registrata in Gran Bretagna, ovvero Clochester.

Una contea affascinante e piacevole da visitare, l’Essex regala ai suoi turisti uno stile di vita rilassato e rurale, a soli 30 minuti dalla capitale inglese. Ecco alcuni luoghi da vedere:

Il Castello di Clochester , edificio del XI secolo con dei meravigliosi giardini

, edificio del XI secolo con dei meravigliosi giardini Zoo di Clochester , da vedere con tutta la famiglia

, da vedere con tutta la famiglia Dedham Vale , il punto in cui diversi fiumi convergono tutti insieme, scenario molto romantico

, il punto in cui diversi fiumi convergono tutti insieme, scenario molto romantico Brightlingsea , un vecchio porto medievale a poca distanza da Londra

, un vecchio porto medievale a poca distanza da Londra Layer Marney , palazzo dell’epoca Tudor

, palazzo dell’epoca Tudor Waltham Abbey, una cittadina ricca di storia e legata alla famiglia Reale





Un posto ricchissimo di cose da vedere che spaziano dall’arte alla natura. Facile capire perché in fondo Nick Kamen lì dov’era nato, nella sua Harlow, e nell’Essex ci tornava sempre.