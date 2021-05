Le origini di Isabella Ricci Uomini e Donne: dove è nata, dove vive oggi, quanti anni ha e dove lavora.

Una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne è Isabella Ricci. La donna, alta, elegante e molto decisa in fatto di uomini, ha affascinato i corteggiatori, ma anche il pubblico a casa.

Da dove viene, dove vive e dove lavora sono solo alcune delle curiosità che andremo a scoprire. Isabella Ricci, Uomini e Donne, diventerà presto una star del programma, addirittura andando a sostituire Gemma. Questi i rumors che circolano ora che la fine del programma è alle porte. Vediamo cosa c’è di vero!

Dove è nata e dove vive Isabella di Uomini e Donne

Isabella Ricci vive a Ravenna, ma viene da Roma. La Capitale, come si può ben sentire dall’accento, è infatti una città per lei molto importante visto che ha trascorso qui molti anni.

Classe 1956, Isabella di Uomini e Donne si è laureata in Filosofia alla Sapienza di Roma e poi si è specializzata in Archivistica e Bibliotecaria. Due materie particolari, eleganti e un po’ retrò, ma che in qualche modo perfetti proprio perché si adattano perfettamente alla Ricci.

La vita privata e il matrimonio di 15 anni

La sua vita privata è un po’ avvolta nel mistero. A Uomini e Donne Isabella Ricci ha raccontato di aver avuto una lunga storia d’amore, con un matrimonio durato ben 15 anni. Non ha avuto figli – sembra – e il divorzio è arrivato quando aveva 45 anni. Da allora Isabella non ha trovato il compagno giusto e quindi ha deciso di rivolgersi al dating show di Maria De Filippi.

Che lavoro fa la dama di Uomini e Donne?

Come abbiamo detto, oggi Isabella di Uomini e Donne, ha lasciato Roma e vive a Ravenna. Proprio qui, nel 2000 ha dato vita ad una azienda che si occupa di cibo, attrezzi e strumenti per gli animali denominata Pet Village.



isabella a uomini e donne

Anticipazioni oggi: Isabella conosce Aldo

Una vita piena quella di Isabella. A cui manca solamente l’amore forse e viene da chiedersi se la persona giusta per lei non sia Aldo. L’ex corteggiatore di Gemma, come sappiamo dalle anticipazioni, oggi taglierà i ponti con la Galgani e chiederà di conoscere proprio Isabella Ricci. Se sono rose fioriranno!