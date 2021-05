Arriva il Green pass italiano per turisti: come funziona e quando entra in vigore. Tutto quello che bisogna sapere.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato il 4 maggio l’introduzione di un pass per viaggiare in Italia destinato ai turisti stranieri per spostarsi liberamente nel nostro Paese e concepito sul modello delle certificazioni verdi introdotte per gli italiani dal 26 aprile, con il decreto riaperture, per spostarsi tra Regioni di colore diverso.

Il pass per turisti, chiamato National green pass, entrerà in vigore il 16 maggio prossimo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Green pass italiano: come funziona e quando entra in vigore

Mentre si aspetta l’introduzione del passaporto vaccinale europeo, previsto per il 15 giugno, l’Italia introduce il suo pass sanitario rivolto ai turisti. Il nuovo strumento ha come obiettivo proprio quello di favorire l’arrivo di turisti stranieri in Italia. Il governo Draghi vuole riaprire il Paese al turismo internazionale per non restare indietro rispetto agli altri Paesi europei e soprattutto ai nostri competitor, come Croazia e Grecia che hanno lanciato le loro isole Covid-free.

Il National green pass, come è chiamato il passaporto vaccinale/sanitario per i turisti stranieri, certificherà la vaccinazione completa (con due dosi quando richiesto) del suo titolare oppure la guarigione dal Covid-19 o la negatività al test per il virus Sars-Cov-2. I turisti che potranno dimostrare una di queste tre condizioni certificata nel pass potranno muoversi liberamente per l’Italia.

