Il 9 maggio sarà la Festa della Mamma 2021 e ancora non hai trovato il regalo giusto per lei? Regalale un viaggio, ma su carta! I libri di viaggio più belli.

Fare un regalo per la Festa della Mamma è sempre cosa non facile. Vuoi stupirla, renderla felice, farla sorridere e magari non spendere troppo. Le idee possono essere tante: il profumo preferito, il vestito che voleva o, perché no, un buon libro. Per la Festa della mamma 2021 un’idea regalo è proprio un libro di viaggi. Decisamente di buon auspicio.

Perché regalare un libro di viaggio

Quest’anno, come ben sappiamo, i viaggi sono stati completamente eliminati dalla nostra routine, ma per fortuna l’immaginazione e la voglia di evadere dalla realtà ne hanno colmato il vuoto. Proprio per questo motivo, cosa c’è di meglio che viaggiare tramite la lettura di un libro?

Inoltre il miglioramento della situazione epidemiologica e la campagna vaccinale ci permetteranno di tornare ben presto a viaggiare. Già quest’estate potremo andare al mare, visitare una città d’arte, ma anche partire per l’estero. Un libro di viaggi è quasi un biglietto di viaggio, un invito a poter finalmente uscire di casa e riprendersi il mondo.

Regalare un libro di viaggio è un’ottima idea soprattutto ed ovviamente se la vostra mamma è un’amante dei viaggi, della lettura e di quei momenti di relax in compagnia di un buon testo.

Ma anche per tutte le altre, perché dopo 14 mesi di pandemia e chiusure è il momento di aprire, di uscire, stare all’aperto e viaggiare e di farsi ispirare una meta da un buon libro. E dunque, approfitta della Festa della Mamma per farle conoscere questi best seller!

I libri di viaggio più belli

Da Marco Polo a Jules Verne, da Jack Kerouac a Luis Sepulveda, molti autori hanno dedicato la propria penna a raccontare un viaggio reale o anche immaginario. Qualcosa che in un modo o nell’altro li ha fatti tornare a casa con altri occhi.

I libri di viaggio che abbiano selezionato per voi raccontano di un viaggio fisico alla scoperta di un altro luogo, ma qualsiasi viaggio, qualsiasi spostamento è anche un viaggio dell’anima, un viaggio alla scoperta di se stessi.

I libri di viaggio più belli da regalare per la Festa della mamma 2021 sono grandi classici della letteratura come Sulla Strada di Kerouac o successi più recenti come Mangia Prega Ama. Ma al di là dei romanzi potreste regalare alla vostra mamma anche una guida di viaggio di un luogo o di un cammino che vorrebbe fare da tanto tempo.

Sulla Strada di Jack Kerouac: Libro manifesto della beat generation, Sulla strada di Jack Kerouac è il racconto di un viaggio lungo la sconfinata Route 66 degli Stati Uniti fino al Messico. Un’autobiografia in cui il viaggio diviene il pretesto per parlare della ricerca di sé e del proprio posto nel mondo.

Libro manifesto della beat generation, Sulla strada di Jack Kerouac è il racconto di un viaggio lungo la sconfinata Route 66 degli Stati Uniti fino al Messico. Un’autobiografia in cui il viaggio diviene il pretesto per parlare della ricerca di sé e del proprio posto nel mondo. Mangia Prega Ama di Elizabeth Gilbert: Caso editoriale e film di successo omonimo, Mangia Prega Ama di Elizabeth Gilbert descrive nelle sue pagine il viaggio di una donna che decide di scoprire se stessa. Prima in Italia, dove scoprirà l’amicizia autentica e il sapore del buon cibo, in India per scavare nell’Io più profondo, fino ad arrivare a Bali per un nuovo inizio.