Arrivò in finale a Saranno Famosi, l’edizione primordiale di Amici di Maria: Andrea Cardillo oggi cosa fa e come è diventato.

Andrea Cardillo, finalista della prima edizione di Saranno Famosi, ossia la versione primordiale di Amici di Maria De Filippi, dove vive oggi? Ce lo ricordiamo a cantare Ma Dai, il suo singolo di successo, ma di lui oggi cosa sappiamo? I fan si chiederanno curiosi dove sia finito e cosa faccia oggi. Per questo motivo noi siamo qui a svelarvi dove vive e cosa fa oggi Andrea !

I più attenti lo avranno visto nel muro della giuria di All Together Now, ma prima della sua comparsa nel cast del programma scopriamo cosa ha fatto.



Dove vive Andrea Cardillo?

Andrea Cardillo è molto attivo sui social quindi abbiamo scoperto, grazie ad una foto su Instagra, dove vive. La sua casa sembra infatti che sia a Ostia, nel Lazio.

La città di mare preferita dagli abitanti di Roma insomma, che vengono qui non appena è possibile per godersi un po’ di relax. Ed effettivamente, dalle foto pubblicate da Andrea di Amici, risulta evidente che Ostia Lido è una meta molto bella e molto interessante. Perfetta per una gita di primavera oltre che per una vacanza estiva all’insegna del mare e della movida.

Cosa fa oggi l’ex partecipante a Saranno Famosi

Entrando poi nel vivo di come è diventato e cosa fa oggi Andrea Cardillo di Amici, o meglio, di Saranno Famosi sappiamo che non ha mai lasciato il mondo della musica. Suona da solo, ma soprattutto con una band, gli Audio Magazine. Diciamo che l’apice del successo lo ha ottenuto dal 2001 al 2003, in concomitanza con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e con la partecipazione ai programmi di Maurizio Costanzo.

Per quanto riguarda il lavoro, non sappiamo dove lavori precisamente, ma dal suo profilo ufficiale su Instagram sappiamo che è diventato un sommelier. Non sappiamo se lo faccia solo per passione o se sia un mestiere a tutti gli effetti, ma sembra che Andrea sia molto bravo.

Insomma, finalmente abbiamo scoperto qualcosa in più su dove è finito e dove vive Andrea Cardillo di Saranno Famosi e la nostra curiosità è stata finalmente “saziata”!